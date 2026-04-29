Pogrzeb Łukasza Litewski zgromadził tłumy żałobników, którzy chcieli pożegnać go w tej ostatniej drodze. Nie zabrakło Marty i Karola Nawrockich, premiera Donalda Tuska, Magdaleny Biejat oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Uwagę zwracała także obecność Dody. Podczas pogrzebu padły ważne słowa podczas homilii bp. Artura Ważnego, ale to słowa bliskich Łukasza Litewsi poruszyły najbardziej.

Pogrzeb Łukasza Litewki

Sosnowiec pożegnał posła Nowej Lewicy. Ludzie zbierali się tłumnie, a organizatorzy przygotowali telebim, by ci, którzy nie zmieścili się w środku, mogli śledzić przebieg mszy pożegnalnej. Na miejscu widać było też wielu mundurowych, którzy dbali o bezpieczeństwo i porządek. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w wypadku drogowym. Miał 36 lat. Informacja o jego śmierci wywołała duże emocje, bo w oczach wielu osób był kimś więcej niż politykiem. Był aktywistą i działaczem społecznym, kojarzonym z bezpośrednim zaangażowaniem i szybkim reagowaniem na cudze problemy.

Poruszające słowa przyjaciół na pogrzebie Łukasza Litewki

Po wzruszających słowach księdza podczas homilii przyszedł czas na pożegnanie Łukasza Litewski przez jego przyjaciół. Przed ołatarzem stanęło dwóch bliskich znajomych polityka i początkowo w wyjątkowy i personalny sposób wspomnieli o nim, nie ukrywając tego, jak bardzo brakuje im rozmów z nim i jego telefonów...

Najdroższy przyjacielu Łukaszu. Dzisiaj rano czekałem na twój telefon, domyślam się, że powiedziałbyś: wczorajszy mecz w Paryżu to powinien być finał Ligii Mistrzów, powiedziałbyś, że ta wiosna powinna się zdecydować, że trzeba się wybrać na SUP-a. Czekałem na twój poranny telefon, ale niestety zamiast tego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. - powiedział podczas mszy przyjaciel polityka

Potem zostały odczytane słowa #TeamuLitewka, które poruszają do łez.

Drogi Łukaszu, w ubiegły czwartek nasz świat się zawalił. Jesteśmy bezradni, zdezorientowani. Nie potrafimy znaleźć słów, które oddałyby skalę rozpaczy, głębokiego żalu, smutku i tego poczucia ogromnej niesprawiedliwości z faktu, że nie ma Cię już z nami, że ktoś tak nagle i brutalnie wyrwał nam kawałek naszego świata, pozbawiając go sensu. Mieliśmy niezwykły przywilej tworzyć z Tobą tak piękne rzeczy. - czytamy w przemówieniu.

Karol i Marta Nawroccy na pogrzebie Łukasza Litewki. Pierwsza dama nie mogła powstrzymać łez

