Finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami. Teraz najważniejsze są nie tylko zadania, ale też łut szczęścia połączony z zawartymi uprzednio sojuszami, które ku rozżaleniu widzów, kruszeją z dnia na dzień. Z hitowym show Polsatu właśnie pożegnał się ukochany mąż Karoliny. Rafał opuścił "Farmę", a w sieci zawrzało. Sprawę skomentował nawet Mikołaj "Bagi" Bagiński, zwycięzca 30. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Rafał opuścił "Farmę". Polały się łzy

W końcówce sezonu każdy błąd waży podwójnie. W ostatnim odcinku "Farmy" uczestnicy dostali ostatnie zadanie tygodnia: przygotowanie 50 słoików z kapustą oraz trzech rodzajów masła. Kapusta nie sprawiła większych problemów, ale schody zaczęły się przy śmietanie. Zbieranie jej było utrudnione, a kiedy przyszło do ważenia, okazało się, że masła jest po prostu za mało, by zaliczyć zadanie. Konsekwencje uderzyły natychmiast. Przepadł nie tylko wózek jedzenia na kolejny tydzień, ale też 10 tysięcy złotych. I choć to właśnie takie momenty zwykle podkręcają atmosferę do czerwoności, tym razem prowadzący złagodzili cios: uczestnicy mogli zachować to, co już wyrobili, a do tego dostali bochenek chleba. Na farmie nie było jednak czasu na długą ulgę, bo wszyscy wiedzieli, że za chwilę zacznie się walka o przetrwanie.

Do środowej rywalizacji stanęli Aksel, Ola i Rafał, a stawką było bezpieczeństwo. Konkurencja miała prostą zasadę, ale wykonanie okazało się bezlitosne. Uczestnicy mieli za zadanie jak najdłużej utrzymać na wyprostowanych nogach główkę kapusty ważącą 3,5 kg. Wystarczyło drobne obniżenie nóg, by wiadro z płynem przechyliło się i ochlapało zawodnika, co oznaczało koniec udziału w zadaniu. Pierwszy odpadł Rafał. Dalej walczyli już tylko Ola i Aksel, a napięcie rosło z każdą minutą, bo oboje długo utrzymywali pozycję. Ostatecznie to Aksel wytrzymał dłużej i wygrał pojedynek, zapewniając sobie spokój na ten etap gry. Dla Oli i Rafała oznaczało to najgorszy scenariusz: trafili pod głosowanie. Ostatecznie "czarny kłos" trafił do Rafała i to on musiał opuścić "Farmę".

Pożegnanie miało emocjonalny ciężar, bo Rafał podkreślił, że udział w show, przeżywany wspólnie z żoną, był dla niego ważnym doświadczeniem. Na koniec Rafał dostał dodatkowe zadanie: w liście ma wskazać pierwszą osobę do piątkowego pojedynku. To szczegół, który działa jak iskra rzucona na suchą trawę, zwłaszcza gdy w grupie już wcześniej pojawiały się rozmowy o kruszących się sojuszach i napięciach wokół nominacji.

Burza w sieci po eliminacji Rafała z "Farmy"

Tuż po eliminacji Rafała z "Farmy" w sieci zawrzało. Po tym, jak w zwiastunie kolejnego odcinka produkcja pokazała kłótnię Karoliny z Agnieszką. Widzowie "Farmy" nie kryli oburzenia zachowaniem Oli.

Inni zaś w gorzkich słowach postanowili się odnieść do usunięcia swojego ulubieńca z hitu Polsatu.

Dobry chłopak był z niego...

Bardzo, bardzo mi przykro. Kibicowałam mu - czytamy w komentarzach.

Głos w sprawie zabrał także Mikołaj "Bagi" Bagiński, doskonale znany widzom Posatu jako zwycięzca jubileuszowej, 30. edycji "Tańca z Gwiazdami". Odejście z "Farmy" Rafała influencer skomentował smutną, płaczącą emotikoną.

Wśród komentarzy nie zabrakło także głosów, że po odejściu Rafała z "Farmy" w jego ślady powinna pójść także jego żona - Karolina, która w najnowszym zwiastuje show wejdzie w ostrą wymianę zdań z Agnieszką.

Karolina hipokrytka co mówiła, że z mężem wyjdzie.

Karolina mówiła że wyjdzie razem z mężem. Ciekawe czy to zrobi - komentują widzowie ''Farmy'' na oficjalnym instagramowym profilu programu.

Myślicie, że Karolina spełni swoje zapowiedzi i odejdzie z "Farmy"?

