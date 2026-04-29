W środę 29 kwietnia Sosnowiec stał się miejscem państwowego pożegnania posła Łukasza Litewki. Uroczystości zaplanowano w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46, a ich dalsza część przeniesie się na cmentarz parafialny przy ul. Zuzanny. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości widok przybyłych oraz trumny poruszyły media.

Poruszający widok podczas pogrzebu Łukasza Litewki

Msza żałobna zaplanowana została na godz. 13:30 i ma jej przewodniczyć bp Artur Ważny, biskup sosnowiecki. Po zakończeniu liturgii kondukt żałobny przejdzie na cmentarz parafialny w Sosnowcu.

Pogrzeb ma charakter państwowy, a za jego przygotowanie odpowiada Kancelaria Sejmu. Dla osób, które nie zmieszczą się w świątyni, przed kościołem zostały ustawione telebimy. Transmisja z uroczystości trwa m. in. na antenie Telewizji Polskiej i TVN24. Jeszcze przed rozpoczęciem mszy żałobnej na miejscu pojawiły się tłumy żałobników, których widok porusza do łez i podkreśla, jak z ogromną stratą i żałobą mierzą się Polacy od lat doceniający zarówno społeczne zasługi, jak i warte docenienia cechy Łukasza Litewki.

Na pierwszych zdjęciach z miejsca ostatniego pożegnania widoczne są nie tylko tłumy przybyłych na uroczystość, lecz także oprawione, czarno-białe zdjęcie Łukasza Litewki i trumna. Nie zabrakło też licznych, symbolicznych wieńców.

Para prezydencka na pogrzebie Łukasza Litewki

W państwowym pożegnaniu Łukasza Litewki udział biorą prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką. W uroczystościach towarzyszy im podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki.

Wcześniej, w dniu śmierci posła, prezydent przekazał kondolencje jego rodzinie i bliskim. Kilka dni później, 27 kwietnia 2026 roku, prezydent przekazał nagły komunikat ws. Łukasza Litewki, odznaczając go pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

