Dzisiejszy wieczór upłynął na oczekiwaniu na najważniejszy moment ostatnich miesięcy. Po dwóch latach przerwy do konkursu Eurowizji powróciła Polska, którą reprezentują Donatan i Cleo z utworem "My Słowianie - We Are Slavic". O wyborze zdecydowała komisja zgromadzona wokół Telewizji Polskiej, argumentując swój wybór oszczędnościami i sukcesem Edyty Góniak, która została wybrana w ten sam sposób i zajęła najwyższe miejsce w historii zmagań naszego kraju w historii całego konkursu. W czwartek wieczorem udało nam się uzyskać awans do dzisiejszego finału, co oznacza, że występ Cleo i tancerek docenili mieszkańcy Europy, ponieważ my jako kraj nie mogliśmy głosować. Przypomnijmy: Tak zaprezentowaliśmy się przed Europą. Wygramy Eurowizję 2014?

Przed kilkoma minutami nasza reprezentantka w otoczeniu tancerek z zespołu Mazowsze zaprezentowała się na scenie w finale konkursu. Od tego występu zależy czy publiczność w Europie zagłosuje na nas i czy uda nam się po raz pierwszy wygrać Eurowizję.

Występ nie różnił się od tego z półfinału konkursu - zmieniono jedynie stylizację Cleo, która pojawiła się w białej bluzce, a nie jak dotychczas - czarno-czerwonej. Jest więc nadzieja, że zostaniemy pozytywnie odebrani przez widzów innych państw. O tym ile punktów zdobędziemy i które miejsce ostatecznie zajmiemy dowiemy się już za kilkadziesiąt minut.

Trzymacie kciuki?

Finałowe występy na Eurowizji: