Tegoroczne MŚ już zapisały się w historii – po raz pierwszy turniej organizują wspólnie trzy kraje: Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk, a FIFA zdecydowała się na trzy oddzielne ceremonie otwarcia w różnych państwach. Niestety, na wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski, która nie zdołała wywalczyć awansu. Inaugurację rywalizacji zaplanowano od emocjonującego spotkania – reprezentacja Meksyku zmierzy się z Republiką Południowej Afryki. W Meksyku odbyła się już pierwsza ceremonia otwarcia na stadionie Estadio Azteca, gdzie kibice zobaczyli pierwsze występy artystyczne i poczuli atmosferę mundialowego święta. Na murawę wkroczyła Shakira, która nagrała utwór wspólnie z Burna Boyem. Utwór jeszcze przed otwarciem MŚ 2026 robił furorę w sieci. Teledysk dostępny na YouTube przekroczył 100 mln wyświetleń w zaledwie dwa tygodnie, szybko stając się jednym z najczęściej komentowanych materiałów związanych z turniejem. Nic w tym dziwnego, ponieważ Shakira to prawdziwa specjalistka od sportowych hitów.

Shakira wystąpiła na otwarciu MŚ. Internauci wydali werdykt

Shakira wróciła na mundial po 16 latach. Podczas ceremonii otwarcia wszystkie spojrzenia skupiły się na wokalistce, która pojawiła się na scenie w efektownej stylizacji – dopasowanym biało-żółtym kostiumie z krótką spódniczką, uzupełnionym o wyraziste okulary przeciwsłoneczne. Jednak największe emocje nie wywołała sama stylizacja artystki. Shakira skupiła uwagę widzów przede wszystkim swoim występem scenicznym – pełnym energii, ruchu i charakterystycznej choreografii.

Wspólnie z Burna Boyem wykonała utwór "Dai Dai", a dynamiczny show szybko przerodził się w widowisko, które porwało publiczność zgromadzoną na stadionie Estadio Banorte. Występowi towarzyszyła grupa tancerzy, a precyzyjnie zsynchronizowany układ choreograficzny sprawił, że atmosfera na stadionie stała się niemal koncertowa. Przez kilka minut inauguracja przypominała wielkie muzyczne show, które skutecznie rozgrzało kibiców na starcie mundialu. Po występie w sieci nie zabrakło komentarzy na temat samej Shakiry. Zdania były jednak podzielone.

Wow, jak ona się rusza. Zachwyt! napisała jedna z internautek.

Czegoś brakuje mi w tej piosence. Nie podobało mi się czytamy w sekcji komentarzy.

Ale występ. Petarda pisał internauta.

Najgorszy występ na otwarciu mundialu. Dramat czytamy.

Shakira poznała byłego ukochanego na mundialu. Tak wspominała to wydarzenie

Co ciekawe, mundial to dla Shakiry szczególny moment, bo właśnie wtedy podczas tego wydarzenia rozpoczęła się jej historia miłosna z Gerardem Pique, która na długo zmieniła jej życie. Ostatecznie piosenkarka i piłkarz rozstali się w atmosferze skandalu, ale jeszcze przed rozpadem związku wokalistka udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o ich pierwszym spotkaniu.

Podczas mundialu poznałam miłość mojego życia. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje wiedzieliśmy, że już zawsze będziemy razem. Dla mnie występ podczas finałów jest wyjątkowo ważny. W ten sposób świętuje poznanie Gerarda mówiła w archiwalnym wywiadzie dla brazylijskiej prasy.

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