Roksana Węgiel ujawniła, że "nienawidziła" piosenki "Anyone I want to be", która odmieniła jej karierę. To właśnie z tym utworem wystąpiła na Eurowizji Junior, zdobywając historyczne pierwsze zwycięstwo dla Polski.

Miałam inną wizję, chciałam pojechać z balladą.

Współcześni współpracownicy byli jednak dla niej nieugięci. Otrzymała ultimatum. Prace nad piosenką były ciężkie dla nastolatki, która dodatkowo, dopiero co zderzyła się z ogromną popularnością.

Roksana Węgiel wspomina Eurowizję Junior. Nienawidziła swojej piosenki

Kariera Roksany Węgiel rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy wygrała pierwszą polską edycję "The Voice Kids". Chociaż to było ogromne osiągnięcie i pierwsze zderzenie małej Roxie z rosnącą popularnością, to niedługo później miało miejsce kolejne wydarzenie, które odmieniło jej karierę już na dobre. Roksana Węgiel wygrała Eurowizję Junior, jednak dopiero po latach ujawnia, ile kosztowały ją przygotowania do konkursu.

W rozmowie z Filipem Borowiakiem z WP, wyznała:

Mówiłam, że ja nie chcę w ogóle śpiewać tej piosenki, ale zostałam postawiona pod ścianę i powiedzieli mi, że albo zaśpiewam tę piosenkę i jadę na Eurowizję, a jak nie, no to nie pojadę w ogóle. Z żadną inną nie pojadę

Wspomina, że miała tylko 13 lat, a to była dla niej niewyobrażalna presja.

Co frazę dosłownie musieliśmy się zatrzymywać, bo ja płakałam. Pamiętam, jak z papierem toaletowym stałam i wycierałam sobie łzy. To w ogóle nie ta piosenka. Miałam inną wizję, chciałam pojechać z balladą

Roksana Węgiel zmieniła nastawienie przed Eurowizją Junior

Ostatecznie Roksana Węgiel zdecydowała się jechać na Eurowizję, a kiedy podjęła tę niewątpliwie trudną dla 13-latki decyzję, postanowiła zmienić swoje nastawienie do pracy nad piosenką:

Dzisiaj ją bardzo lubię, bo wiem ile dzięki niej ja osiągnęłam, ile nasz kraj zyskał, jeśli chodzi o Eurowizję Junior. Jak już podjęłam decyzję, że jadę, że jednak wchodzę w to na 100%, mimo, że wiele rzeczy mi się nie podobało, nawet ta piosenka, że jak ja już podejmuję decyzję to znaczy, że wyłożę z siebie 101% na scenie. Mimo, że nie lubiłam tej piosenki to w swojej głowie przestawiłam się na: ta piosenka jest zajebista. Uwielbiam tę piosenkę (...)

Dziś nie ukrywa, że "Anyone i want to be" dobrze jej się kojarzy i ma świadomość tego, jak bardzo wpłynęła na jej dalszą karierę.

Warto przypomnieć, że u artystki nie tylko wiele się dzieje zawodowo, ale również prywatnie. Roksana Węgiel i Kevin Mglej pochwalili się wielkimi zmianami.

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