Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to para, która od lat wzbudza spore zainteresowanie zarówno w świecie show-biznesu, jak i sportu. Aktorka i były siatkarz tworzą szczęśliwe małżeństwo od 2020 roku. Wspólnie wychowują dwie córki – Nadzieję i Jaśminę – i często podkreślają, że rodzicielstwo jest dziś jednym z najważniejszych obszarów ich życia. Od jakiegoś czasu łączą życie prywatne z zawodowym. Widzowie mogli oglądać ich w rolach prowadzących w polskiej edycji formatu "Love is Blind". Oprócz tego zakochani udzielają się w mediach społecznościowych. Na instagramowych profilach pary pojawiły się ujęcia z wyjątkowej uroczystości.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętowali urodziny córki. Spójrzcie na dekoracje

Zosia i Andrzej pochwalili się na Instagramie, że wyprawili huczne przyjęcie z okazji 2. urodzin młodszej z córek. Ze zdjęć dowiadujemy się, że uroczystość była dopracowana w każdym szczególe i pełna dziecięcych atrakcji. Nie zabrakło tematycznych kostiumów inspirowanych bajką "Vaiana", kolorowego tortu ozdobionego cukrowymi smoczkami, a całość odbyła się w wynajętej sali zabaw. Na miejscu pojawiła się także rodzina Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony, w tym dziadkowie, którzy dołączyli do świętowania. Dzieci mogły bawić się wśród maskotek z bajek, a na zdjęciach widać mnóstwo uśmiechów i radosną, swobodną atmosferę całego wydarzenia. W opisie kadrów pojawiły się informacje na temat uroczystości.

Drogi pamiętniczku. Tak Jaśminka świętowała swoje 2. urodziny. (...) To już nasza tradycja, że na wszystkie imprezki urodzinowe dziewczynek zamawiamy: wielki gar pomidorówki, rosołu oraz ich największy hit - różowe naleśniki z polewą malinową. Wszystko absolutnie przepyszne czytamy.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona o swojej relacji. Zaskakujące słowa prowadzących "Love is Blind: Polska"

10 maja zakochani pojawili się w studiu "Halo Tu Polsat". Andrzej Wrona i Zofia Zborowska opowiedzieli o historii swojego małżeństwa. Jak się okazało, ich relacja rozwinęła się bardzo szybko, co pomogło im lepiej zrozumieć uczestników randkowego formatu.

Nasza cała historia od poznania się do małżeństwa jest na tyle krótka, że my dobrze pasujemy do tego programu. I myślę, że oczywiście oprócz tego, że Zosia jest super kobietą, a ja wystarczająco pasuję tutaj, to uważam, że właśnie ta historia związku pasuje do tego, co przeżywają nasi uczestnicy komentował Andrzej Wrona na antenie.

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