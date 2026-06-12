Łatwogang od tygodni stał się symbolem niesienia bezinteresownej pomocy i jednoczenia ludzi w słusznej sprawie nie tylko w Polsce, lecz także międzynarodowo, bijąc rekord największej charytatywnej zbiórki organizowanej w Internecie. Co Łatwogang wymyślił tym razem? Ogłosił wszystko późną nocą.

Łatwogang nagrał piosenkę z Mają Gadowską, spełnił marzenie dziewczynki

Łatwogang zapisał się w historii, organizując najdłuższy stream charytatywny, na którym pojawiła się cała plejada gwiazd zarówno z tradycyjnych, jak i nowoczesnych mediów. Wiadomo też już, ile pieniędzy zebrano podczas zbiórki Łatwoganga. Mimo spektakularnego sukcesu i kwoty, który przyczyniła się do pomocy dzieciom chorującym onkologicznie, młody twórca po raz kolejny postanowił pokazać, że jego wyobraźnia do kreowania charytatywnych, pomocowych przedsięwzięć nie zna granic.

W nocy z 11 na 12 czerwca Łatwogang udostępnił na swoim kanale YouTube nową piosenkę, którą z godnie z wcześniej złożoną obietnicą nagrał z chorująca onkologicznie Mają Gadowską. Co więcej, w opisie wideo z utworem znaleźć można informację przekazującą, że całość dochodu z udostępnionej piosenki zatytułowanej "Wszystkie marzenia" zostanie przeznaczona dla Fundacji Cancer Fighters.

Cały dochód z utworu zostanie przeznaczony na Fundację Cancer Fighters.

W opisie pojawiło się też zachęcenie do wsparcia Fundacji Cancer Fighters niosącej pomoc dzieciom, podając bezpośredni link do strony internetowej fundacji:

Wesprzyj Fundację Cancer Fighters i pomóż podopiecznym poczuć, że w najtrudniejszej walce nie są sami. Twoja pomoc daje im siłę, nadzieję i ogrom miłości.

To kolejna akcja Łatwoganga, która w zaledwie kilka godzin wywołała poruszenie w Internecie, co widać zarówno po wyświetleniach samej piosenki, jak i liczbie komentarzy pod postem na Instagramie, w którym twórca ogłosił nagranie wspólnego utworu z Mają.

Łatwogang zaskoczył kolejną akcją, lawina komentarzy gwiazd

Najnowszy wpis Łatwoganga o nagraniu piosenki z Mają Gadowską szybko zyskał na popularności, podobnie jak pojawiające się pod nim komentarze znanych nazwisk.

Najlepsi jesteście napisał Bedoes.

Uczta dodała Monika Olejnik.

O swojej misji napisała też Fundacja Cancer Fighters:

Nasza misja: spełniamy marzenia! Podawajmy dobro dalej.

Zareagowali też Bagi i Magdalena Tarnowska, którzy oficjalnie potwierdzili swój związek. Warto zaznaczyć, że w piosence usłyszeć można o nich wersy wyśpiewane właśnie przez Maję.

Całość teledysku do piosenki możecie obejrzeć poniżej.

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