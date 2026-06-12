Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na bieżąco relacjonują fanom to, co dzieje się przede wszystkim w ich zawodowym życiu, choć w ich mediach społecznościowych nie brakuje również prywatnych kadrów eksponujących ich ciągle rozwijające się uczucie. 12 czerwca 2026 roku w samo południe na Instagramie tancerki pojawił się ich wspólny filmik. Tym razem to właśnie w taki sposób postanowili przekazać informację dotyczącą ich wspólnej przyszłości.

Kaczorowska i Rogacewicz pokazali nagranie. Przekazali wieści

Odkąd Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pokazali się w telewizji w duecie podczas "Tańca z Gwiazdami", fani do dziś na bieżąco obserwują kolejne etapy w życiu aktorów. Jak już oficjalnie wiadomo, połączyła ich nie tylko pasja do tańca i aktorstwa, lecz także miłość. W mediach społecznościowych chętnie relacjonują swoją codzienność, pokazując, że spędzają ze sobą nie tylko prywatne chwile, lecz także czas poświęcony na zawodowe zobowiązania. Jakie mają plany na najbliższy czas?

W piątkowe południe Kaczorowska i Rogacewicz pokazali wspólne nagranie z sali tanecznej, informując, że już jutro wystąpią ze swoim spektaklem tanecznym "Siedem" w Łodzi", choć nie był to koniec ich komunikatu.

Dzień dobry, dzień dobry! Gdzie my wylądowaliśmy z powrotem? Na sali, naszej sali. Lubię nas tutaj. Zaraz będziemy trenować, bo jutro gramy 'Siedem' w Łodzi, wszystkie bilety wyprzedane i nie możemy się doczekać tego spotkania z wami zaczęła Kaczorwska.

Nagrywając się lustrze, w bliskim przytuleniu Agnieszka z Marcinem przekazali, że już za dwa tygodnie w Wałbrzychu po raz ostatni w trakcie wiosennej trasy zatańczą w swoim autorskim spektaklu zatytułowanym "Siedem".

Potem jeszcze gramy już taki ostatni tej wiosennej trasy Wałbrzych. (...) Buziaki. Miłego dnia dodali Agnieszka z Marcinem.

Jak się okazało, nie jest to jedyny zawodowy projekt, w który razem się zaangażowali.

Kaczorowska i Ragacewicz połączyli siły w nowym projekcie

Kilka dni temu świat dowiedział się o kolejnym zawodowym osiągnięciu lubianej pary. Kaczorowska i Rogacewicz ukrywali radosną nowinę do ostatniej chwili, by w atmosferze zaskoczenia ogłosić nowe zapachy z linii perfum Agnieszki, tym razem męskie. To właśnie profesjonalne zdjęcia i nagranie z Marcinem promują już najnowsze produkty.

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