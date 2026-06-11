„Farma Bagiego” wjeżdża na YouTube z konkretnym terminem i to dużo szybciej, niż można było się spodziewać po telewizyjnej serii sukcesów Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego. Twórca, który w ostatnich miesiącach zrobił ogólnopolski skok rozpoznawalności dzięki wygranej w „Tańcu z gwiazdami” i zdobyciu Kryształowej Kuli, ogłosił datę premiery swojego pierwszego autorskiego programu. Start zaplanowano na 15 czerwca o godz. 15:00, a zwiastun ma pojawić się jeszcze wcześniej - 13 czerwca 2026 r. o godz. 12:00.

Bagi zyskał ogólnokrajową rozpoznawalność po występie w „Tańcu z gwiazdami”

Bagiński po zwycięstwie w tanecznym show stał się jedną z tych twarzy, które stacje lubią mieć pod ręką. Pojawiał się w kolejnych projektach, w tym na sylwestrowej imprezie Polsatu, a także przy współprowadzeniu odcinków „Tańca z gwiazdami” i programu „Farma”. Ten intensywny czas w telewizji nie zamknął jednak drzwi do Internetu - wręcz przeciwnie. Bagi podkreśla, że to właśnie sieć pozostaje jego naturalnym środowiskiem, a nowe plany są świadomym ruchem w stronę korzeni.

Już za kilka dni premierę będzie miał mój pierwszy autorski program w życiu. Gdy zaczynałem nagrywać do internetu, nie spodziewałem się, że ta droga zaprowadzi mnie aż do telewizji. Kiedy po „Tańcu z gwiazdami” dostałem różne role prowadzącego, uczyłem się tego świata od środka przekazał Bagi w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że zyskał nie tylko Kryształową Kulę, ale coś znacznie cenniejszego - romantyczną relację. Niedawno Magda Tarnowska i Bagi potwierdzili, że są razem.

Bagi startuje z własnym programem. Premiera już 15 czerwca

„Farma Bagiego” ma ustaloną godzinę startu i konkretny plan publikacji. Program zadebiutuje 15 czerwca o 15:00 na YouTube. Jeśli ktoś lubi podjąć decyzję po krótkiej zajawce, też dostanie swoje pięć minut wcześniej - oficjalny zwiastun zaplanowano na 13 czerwca 2026 r. o 12:00.

Nowy projekt nie jest telewizyjną machiną z wielkim zapleczem produkcyjnym. Bagi jasno sygnalizuje, że rusza z zespołem mniejszym i mniej doświadczonym niż ekipy pracujące przy największych produkcjach TV.

W ostatnim czasie wiele osób pisało mi, że pcham się do telewizji. Równolegle dostawałem dużo pytań: kiedy będę miał swój pierwszy własny program telewizyjny. I szczerze: to nie wiem, ale wiem jedno: przez ostatnie miesiące wróciłem trochę do swoich korzeni, do internetu. Wziąłem mój zespół, który może nie jest tak duży i doświadczony, jak ekipy pracujące przy największych telewizyjnych produkcjach, ale wspólnie postanowiliśmy zaryzykować poinformował Bagi.

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