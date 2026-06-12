"Ranczo" ma wrócić na ekrany po dziesięciu latach przerwy i już teraz widać, że jedna postać budzi największe emocje. Chodzi o Kusego, w którego wcielał się Paweł Królikowski, zmarły w 2020 roku. W mediach pojawiły się kolejne doniesienia o tym, co zamierza produkcja serialu.

Co dalej z Kusym w "Ranczu"?

Z nieoficjalnych ustaleń zdobytych od informatora Super Expressu wynika, że twórcy "Rancza" nie planują obsadzać w tej roli żadnego nowego aktora. Po śmierci Pawła Królikowskiego w 2020 roku pojawiały się różne scenariusze, które zakładały między innymi próby przywrócenia postaci przy pomocy nowoczesnych technologii czy klasyczne rozwiązanie, czyli przekazanie roli innemu aktorowi. Teraz na pierwszy plan wychodzi wariant, który dla wielu widzów jest najbardziej naturalny i jednocześnie najtrudniejszy produkcyjnie, czyli pozostawienie bohatera bez zastępstwa.

Nie mogę za bardzo ujawniać szczegółów. Niedawno Wojciech Adamczyk (reżyser serialu - przyp. red.) obiecał, że nie ma zamiaru zastępować nieżyjących aktorów innymi. Obietnicę dotrzymał i nikt nowy Kusego nie zagra. Nie możemy jednak powiedzieć, w jakiej formie to wszystko zostanie pokazane cytuje informatora Super Express.

Jak wynika z słów informatora, telewidzowie nie mogę jeszcze liczyć na dokładne informacje dotyczące tego, w jakiej formie Kusy zostanie to pokazany w nowej odsłonie kultowego już serialu.

Wiadomo, co wydarzy się w nowym sezonie "Rancza"

Pod koniec 2025 roku pojawiła się informacja, że kultowy serial doczeka się kontynuacji w formie spin-offu, który ma domknąć kilka porzuconych wcześniej historii. To właśnie dlatego widzowie na bieżąco przyglądają się każdej nowince związanej z produkcją.

Wiadomo już, że w najnowszych odcinkach "Rancza" pojawią się m.in. Violetta Arlak, Artur Barciś, Magdalena Kuta, Jacek Kawalec, Marta Chodorowska, Cezary Żak, Grażyna Zielińska, Katarzyna Żak i Ilona Ostrowska. W mediach przekazano również inforamcje, że prace ruszyły na dobre, a ekipa wraca do dobrze znanych widzom relacji i klimatu Wilkowyj w prawie niezmienionym składzie - zarówno jeżeli chodzi o aktorów, jak i pracowników technicznych oraz kreatywnych.

Produkcja "Rancza" przekazała, co wydarzy się w nowym sezonie. Twórcy zdradzili między innymi, że jedna ze scen bezpośrednio nawiąże do tej, którą rozpoczął się pierwszy odcinek serii 20 lat temu.

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