Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Aktorska para na bieżąco pokazuje swoje wspólne życie, zdradzając skrawki nie tylko prywatnych chwil, lecz także wspólnie realizowanych zawodowych projektów. Teraz zdecydowali się na udostępnienie nagrania pełnego czułości, które natychmiast zaczęli komentować internauci.

Kaczorowska i Rogacewicz pokazali intymne nagranie

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Moc ich medialnego duetu narodziła się w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie tancerka pełniła rolę profesjonalnej, tanecznej partnerki aktora. Później stało się jasne, że łączy ich nie tylko wspólna pasja do tańca, lecz także wzajemne uczucie, które chętnie eksponują w mediach społecznościowych. I tym razem nie żałowali fanom kadrów nie pozostawiających wątpliwości, że wciąż mają się ku sobie, a namiętność między nimi nie ustaje.

W środowy wieczór na profilach Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza na Instagramie pojawiło się krótkie, ale pełne namietności nagranie. Nie da się też nie zauważyć, że w kadrach wyeksponowane zostały flakony nowych zapachów perfum z marki aktorki. Jak napisała w opisie nagrania, teraz chce zapewnić fanom możliwość nabycia kompozycji zapachowych nie tylko dla kobiet, lecz także dla mężczyzn.

Internauci jak zwykle nie zawiedli w komentarzach, dzieląc się swoimi emocjami związanymi z nagraniem zakochanych.

Kaczorowska i Rogacewicz wywołali lawinę komentarzy. Chodzi o jedno nagranie

Choć Agnieszka i Marcin niemalże codziennie starają się pokazywać zdjęcia lub nagrania zarówno z prywatnych chwil, jak i te relacjonujące ich zawodowe zajętości, to tego typu nagrania wciąż stanowią rzadkość na ich profilach. Dobrze przemyślane, spektakularne, a jednocześnie pełne namiętności i eksponujące ich wzajemne uczucia ujęcia wywołały nie tylko komplementy. Jedna z internautek posłużyła się nawet cytatem jednego z polskich wieszczy.

Piękna sesja!

Piękny duet, polecę Mickiewiczem: 'Sami sobie sterem , żeglarzem i okrętem' czytamy w komentarzach.

Niedawno Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się też nowym domem.

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