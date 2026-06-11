Shakira wróciła na mundial. Przekazała radosne wieści

Shakira Dai Dai to nowy mundialowy utwór nagrany wspólnie z Burna Boyem, który tuż przed otwarciem MŚ 2026 robi furorę w sieci. Teledysk przekroczył 100 mln wyświetleń na YouTube w zaledwie dwa tygodnie. To już czwarty raz, gdy Shakira muzycznie podbija mistrzostwa świata.

Shakira znów nagrała hymn na mundial. Rozbiła bank

Wynik, który w świecie popu zwykle buduje się miesiącami, tym razem wystrzelił błyskawicznie. Teledysk do „Dai Dai” przebił próg 100 mln odsłon na YouTube w zaledwie dwa tygodnie od premiery, a Shakira wróciła do roli, w której czuje się wyjątkowo pewnie: artystki, której muzyka podkręca mundialowe emocje.

To także mocny sygnał tuż przed ceremonią otwarcia MŚ 2026. Wokół piłki nożnej zawsze robi się głośniej, ale nie każdemu udaje się wbić w ten szum z numerem, który natychmiast zaczyna żyć własnym życiem. Wspólny utwór z Burna Boyem trafia do publiczności na styku różnych scen i brzmień, a licznik wyświetleń działa tu jak barometr: zainteresowanie rośnie z dnia na dzień.

To już czwarty mundialowy hit w karierze Shakiry. Każdy pamięta „Waka Waka”

Shakira od lat podkreśla, że z futbolem łączy ją trwała więź, a jej historia z mistrzostwami świata ma już kilka wyraźnych rozdziałów. Pierwszy pojawił się w 2006 r., gdy podczas ceremonii zamknięcia mundialu w Niemczech — tuż przed finałem Włochy-Francja - wykonała z Wyclef Jean remiks „Hips Don’t Lie”. To był moment, w którym pop i wielki sport zaczęły mówić wspólnym językiem.

Kolejny krok przyszedł w 2010 r. „Waka Waka (This Time for Africa)” zostało oficjalnym hymnem MŚ w RPA i szybko urosło do rangi symbolu tamtego turnieju. Do dziś teledysk przekroczył 4,5 mld wyświetleń i znajduje się wśród 20 najpopularniejszych klipów w historii YouTube.

Warto przypomnieć, że nie tak dawno Shakira wystąpiła na scenie z synami.

Shakira dziś jest królową mundialu

W 2014 r. artystka ponownie rozgrzała atmosferę utworem „La La La” podczas mundialu w Brazylii. W teledysku pojawiły się wtedy największe nazwiska świata futbolu, m.in. Leo Messi, Neymar, Cesc Fàbregas oraz Gerard Piqué. Dziś przy okazji wraca też prywatny wątek - Shakira i Piqué rozstali się w 2022 r. po 11 latach.

Teraz wraca kolejny rozdział - 2026 i „Dai Dai”. Czwarty mundialowy projekt w dorobku artystki wzmacnia narrację, która od dawna krąży w popkulturze: Shakira to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy piłkarskich hymnów. A rekordowe tempo, w jakim rosną wyświetlenia nowego klipu, tylko dolewa oliwy do ognia.

Zobacz także:

Shakira wróciła na mundial. Przekazała radosne wieści Fot. Cover Images/East News