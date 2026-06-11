Shakira wróciła na mundial. Przekazała radosne wieści

Shakira wróciła na mundial po 16 latach. Znów rozbiła bank
Shakira znów nagrała hymn na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To już czwarty raz w historii kariery wokalistki. 16 lat temu kolumbijska wokalistka zaprezentowała hit „Waka Waka”. Gwiazda znów rozbiła bank. Teledysk jej nowego przeboju ma już ponad 100 mln odsłon.
Shakira Dai Dai to nowy mundialowy utwór nagrany wspólnie z Burna Boyem, który tuż przed otwarciem MŚ 2026 robi furorę w sieci. Teledysk przekroczył 100 mln wyświetleń na YouTube w zaledwie dwa tygodnie. To już czwarty raz, gdy Shakira muzycznie podbija mistrzostwa świata.
Shakira znów nagrała hymn na mundial. Rozbiła bank
Wynik, który w świecie popu zwykle buduje się miesiącami, tym razem wystrzelił błyskawicznie. Teledysk do „Dai Dai” przebił próg 100 mln odsłon na YouTube w zaledwie dwa tygodnie od premiery, a Shakira wróciła do roli, w której czuje się wyjątkowo pewnie: artystki, której muzyka podkręca mundialowe emocje.
To także mocny sygnał tuż przed ceremonią otwarcia MŚ 2026. Wokół piłki nożnej zawsze robi się głośniej, ale nie każdemu udaje się wbić w ten szum z numerem, który natychmiast zaczyna żyć własnym życiem. Wspólny utwór z Burna Boyem trafia do publiczności na styku różnych scen i brzmień, a licznik wyświetleń działa tu jak barometr: zainteresowanie rośnie z dnia na dzień.
To już czwarty mundialowy hit w karierze Shakiry. Każdy pamięta „Waka Waka”
Shakira od lat podkreśla, że z futbolem łączy ją trwała więź, a jej historia z mistrzostwami świata ma już kilka wyraźnych rozdziałów. Pierwszy pojawił się w 2006 r., gdy podczas ceremonii zamknięcia mundialu w Niemczech — tuż przed finałem Włochy-Francja - wykonała z Wyclef Jean remiks „Hips Don’t Lie”. To był moment, w którym pop i wielki sport zaczęły mówić wspólnym językiem.
Kolejny krok przyszedł w 2010 r. „Waka Waka (This Time for Africa)” zostało oficjalnym hymnem MŚ w RPA i szybko urosło do rangi symbolu tamtego turnieju. Do dziś teledysk przekroczył 4,5 mld wyświetleń i znajduje się wśród 20 najpopularniejszych klipów w historii YouTube.
Warto przypomnieć, że nie tak dawno Shakira wystąpiła na scenie z synami.
Shakira dziś jest królową mundialu
W 2014 r. artystka ponownie rozgrzała atmosferę utworem „La La La” podczas mundialu w Brazylii. W teledysku pojawiły się wtedy największe nazwiska świata futbolu, m.in. Leo Messi, Neymar, Cesc Fàbregas oraz Gerard Piqué. Dziś przy okazji wraca też prywatny wątek - Shakira i Piqué rozstali się w 2022 r. po 11 latach.
Teraz wraca kolejny rozdział - 2026 i „Dai Dai”. Czwarty mundialowy projekt w dorobku artystki wzmacnia narrację, która od dawna krąży w popkulturze: Shakira to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy piłkarskich hymnów. A rekordowe tempo, w jakim rosną wyświetlenia nowego klipu, tylko dolewa oliwy do ognia.
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