Sandra Kubicka ma za sobą kilka głośnych i nie zawsze szczęśliwych relacji. Największe emocje wzbudzał jej związek z Aleksandrem Baronem, z którym doczekała się syna. Choć para przez długi czas uchodziła za zgodną i zakochaną, ich małżeństwo ostatecznie nie przetrwało próby czasu i zakończyło się rozwodem. Dziś modelka otwiera jednak nowy rozdział w życiu. Jej serce znów jest zajęte, a ona sama nie ukrywa już szczęścia u boku nowego partnera. Zakochani coraz chętniej pokazują wspólne chwile w mediach społecznościowych, czym przyciągają uwagę fanów.

Adam Zaorski pochwalił się zdjęciami. Tak spędzał czas z Sandrą Kubicką

Pod koniec maja Sandra Kubicka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące swojego życia uczuciowego. W rozmowie w ramach "Fight mode" modelka potwierdziła, że jest w nowym związku i dała do zrozumienia, że jej partner nie należy do osób zazdrosnych o aktywność w mediach społecznościowych. Modelka podkreśliła również, że zdecydowaną większość jej obserwatorów stanowią kobiety. Jak się okazało, serce celebrytki skradł popularny przedsiębiorca, z którym od pewnego czasu tworzy szczęśliwy związek.

Sandra Kubicka i Adam Zaorski coraz chętniej dzielą się z fanami wspólnymi chwilami. Nie inaczej było 10 czerwca, gdy zakochani wybrali się na wspólny obiad. Pamiątkowy kadr z ich spotkania szybko trafił do mediów społecznościowych i przyciągnął uwagę obserwatorów. Dzień później zakochani testowali matchę z firmy należącej do Sandry Kubickiej. Na jednym z ujęć opublikowanym przez partnera modelki można było zauważyć dwa kubki oznaczone pierwszymi literami ich imion, co szybko zwróciło uwagę obserwatorów.

Szymon Majewski zaczepił ukochanego Sandry Kubickiej. Tak mu odpowiedział

Ostatnio Szymon Majewski postanowił zadrwić z zachwytów partnera Sandry Kubickiej nad śniadaniem przygotowanym przez modelkę i przekonywał na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że jego żona od lat serwuje znacznie bardziej imponujące dania.

Hej, nowy narzeczony Kubickiej. Piszesz, że zrobiła ci kanapkę i się nad nią rozpływasz - uważaj, żebyś nie rozpłynął się całkiem. Ja teraz popłynę: Wskażcie mi lepszą dziewczynę, bo ta ci zrobiła kanapkę. Pokazuję ci. To Magda, jest ze mną 33 lata. Rano kanapka, po południu patrz: pierożki, kartofle, szparagi - widzisz? mówił dziennikarz.

Na odpowiedź biznesmena nie trzeba było długo czekać. Zaorski zamieścił swój komentarz.

Za czytanie (nazwa portalu, który pisał o Sandrze Kubickiej) to już 1:1, a szparagi mieliśmy dzień wcześniej i bardziej chrupiące (bo tak lubimy), więc 2:1 dla nas. Lecimy dalej? napisał Adam Zaorski.

Romantyczne chwile u Kubickiej i jej nowego partnera. Tak spędzali czas / Fot. Instagram / adamzaorski

Romantyczne chwile u Kubickiej i jej nowego partnera. Tak spędzali czas / Fot. Instagram / adamzaorski

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