Maria Jeleniewska przeprowadzka to kolejna głośna zmiana w życiu influencerki. W mediach społecznościowych ogłosiła „nowy rozdział” i ujawniła kulisy pakowania, a także pierwsze nagrania z nowego lokum. Przyznała, że po latach częstych przeprowadzek wciąż czuje ekscytację i liczy na świeżą energię.

Marta Jeleniewska rozpoczęła nowy etap w życiu. Właśnie się przeprowadziła

W czwartek, 11 czerwca, Maria Jeleniewska dała znać obserwującym, że jest w samym środku dużej życiowej zmiany. Zapowiedziała, że przeprowadza się kolejnego dnia rano, a przy okazji pokazała krótkie ujęcia z pakowania. Bez ujawniania dokładnego adresu uchyliła też drzwi do nowego miejsca: w sieci pojawiły się pierwsze nagrania z mieszkania, które właśnie zaczyna urządzać.

Sama podkreśla, że to już kolejny raz w ostatnich latach, a mimo to emocje wcale nie słabną. Na nagraniach nie ukrywała, że zamyka etap związany z poprzednim mieszkaniem: żegnała to, co lubiła w nim najbardziej, czyli jasną przestrzeń i światło wieczornych zachodów słońca.

Udało mi się znaleźć nowe mieszkanie, więc jutro z samego rana się przeprowadzam. (...) Będę tęsknić za tą jasną przestrzenią. Za tym, jak pięknie oświetlały ją zachody słońca

zapowiedziała w mediach społecznościowych.

Marta Jeleniewska przeprowadziła się po raz piąty

Influencerka zwróciła uwagę na coś, co zna każda osoba po zmianie adresu: w przeprowadzce najbardziej wciąga nie sam transport rzeczy, tylko moment, gdy dopiero rodzą się nowe nawyki. To właśnie perspektywa świeżych rutyn, nowych ulubionych miejsc i codzienności, której jeszcze nie ma, ma ją napędzać. Wprost mówi o energii, którą ma jej dać ta zmiana, i o dodatkowym zapału do działania.

Czy tylko dla mnie przeprowadzka brzmi jak coś ekscytującego? Mimo że w ciągu pięciu lat przeprowadzałam się już pięć razy, to te nowe rutyny, które dopiero powstaną, nowe ulubione miejsca, które jeszcze nie istnieją… opowiedziała Jeleniewska.

Nie mogę się doczekać tej zmiany. Szczerze, mega się cieszę, bo czuję, że doda mi świeżej energii i zapału do działania dodała.

To także ciekawy kontekst dla jej publicznego wizerunku: Jeleniewska jest dziś jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, a szersza publiczność doskonale kojarzy ją również z parkietu. Rok temu zwyciężyła w „Tańcu z gwiazdami”, tańcząc u boku Jacka Jeshke. Warto przypomnieć, że to nie koniec zmian w życiu gwiazdy. Niedawno Marta Jeleniewska dołączyła do programu „Azja Express” i pojawiła się na lotnisku wraz z innymi uczestnikami show TVN.

Marta Jeleniewska przechodzi duże zmiany. Niedawno rozstała się z partnerem

W praktyce teraz zaczyna się etap, który dla fanek lifestyle’u bywa równie ciekawy jak same wieści o zmianie. Jeleniewska zapowiada zakupy do domu: myśli o akcesoriach, organizerach i dekoracjach, które pomogą jej ułożyć przestrzeń po swojemu. Zależy jej na tym, by mieszkanie było przytulne i funkcjonalne, a powrót po wyjazdach kojarzył się z ulgą, a nie z listą rzeczy do ogarnięcia.

Muszę kupić jakieś akcesoria domowe, organizery, dekoracje i sprawić, że to mieszkanie będzie jeszcze bardziej komfortowe i moje. Chcę się dobrze czuć, wracając do niego z każdej podróży powiedziała.

W tle wybrzmiewa też warszawski wątek. Wcześniej influencerka wspominała o poszukiwaniu mieszkania w Warszawie razem z ówczesnym partnerem, Kubą Nowosińskim. Ich związek zakończył się w kwietniu tego roku, a teraz Jeleniewska otwiera kolejny etap już na własnych zasadach. Co ciekawe, mimo że ma trzy nieruchomości w Hiszpanii, to właśnie Warszawa znów pojawia się jako naturalny punkt odniesienia.

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