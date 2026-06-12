Julia Suryś od lat związana jest z tanecznym światem i szerokiej publiczności dała się poznać dzięki występom w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie prezentowała swoje umiejętności na parkiecie u boku znanych partnerów. W ostatnim czasie coraz częściej mówiło się także o jej życiu prywatnym i uczuciowych wyborach, które wzbudzały zainteresowanie fanów oraz mediów. Tancerka pozostawała jednak dość powściągliwa w komentowaniu swojej prywatności, skupiając się na pracy i rozwoju kariery. Teraz wyszło na jaw, że Julia Suryś stanęła na ślubnym kobiercu.

Julia Suryś wzięła ślub. Kadry obiegły media społecznościowe

12 czerwca Julia Suryś wzięła ślub. Wiemy, że wybrankiem tancerki jest Marcin Stromecki. Uroczystość miała elegancki charakter, a wśród zaproszonych gości nie zabrakło znanych twarzy z show-biznesu i świata tańca. Na ślubie pojawiły się m.in. siostry Ilona Krawczyńska oraz Sylwia Madeńska. Gwiazdy chętnie podzieliły się w sieci ujęciami z tego wyjątkowego dnia. Z relacji celebrytek dowiadujemy się, że pogoda była wyjątkowo dobra i sprzyjała całemu wydarzeniu.Uroczystość odbyła się w wyjątkowym miejscu, w którym do dyspozycji gości był również basen. Zakochani chętnie pozowali do zdjęć na tle starodawnego auta, co dodawało klimatu całej sesji. Cała atmosfera przyjęcia była bardzo radosna. Warto dodać, że niedawno ślub wzięła Daria Syta, która występuje w formacie Polsatu. Wygląda na to, że w środowisku tanecznym ostatnie miesiące upływają pod znakiem wyjątkowych uroczystości i ważnych życiowych zmian.

Suknia ślubna Julii Suryś. Tak wyglądała panna młoda na uroczystości

Duże wrażenie zrobiła sama Julia Suryś i jej kreacja na ten wyjątkowy dzień. Tancerka zaprezentowała się w białej sukni do ziemi, z rozkloszowaną, dopasowaną górą. Całość była elegancka i klasyczna w formie. Największą uwagę zwracało jednak oryginalne nakrycie głowy. Było wykonane z koronki i stanowiło mocny, wyróżniający się element stylizacji. To właśnie ono skradło całe "show" i dopełniło ślubny wygląd.

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Mamy zdjęcia / Fot. Instagram / siostry_adihd

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Mamy zdjęcia / Fot. Instagram / sylwia_madenska

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Mamy zdjęcia / Fot. Instagram / siostry_adihd

Julia Suryś wzięła ślub. Plejada gwiazd na ślubie tancerki / Fot. Instagram / siostry_adihd

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