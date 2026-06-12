Doda dołączy do "The Voice"? Odpowiedziała na rzekome wątpliwości produkcji

Jesienna ramówka TVP zapowiada kolejną odsłonę „The Voice of Poland”, a wraz z nią wraca temat, który zawsze podkręca emocje: kto usiądzie na trenerskich fotelach w 17. edycji. Wśród nazwisk przewijających się w dyskusjach coraz głośniej wybrzmiewa Doda. Artystka nie ukrywa, że chętnie weszłaby do programu, a jednocześnie mierzy się ze spekulacjami o tym, że jej charyzma miałaby być dla produkcji problemem.

Doda dołączy do „The Voice of Poland”? W mediach huczy od plotek

Choć do startu nowego sezonu pozostało coraz mniej czasu, skład trenerów nadal nie został ogłoszony. To właśnie ta cisza działa jak zapalnik. W mediach i sieci ruszają domysły, pojawiają się listy życzeń widzów i typowania, kto mógłby odświeżyć energię formatu.

W ostatniej edycji widzowie oglądali w tych rolach Kubę Badacha, Margaret, Michała Szpaka oraz duet Tomson i Baron. Czy jesienią zobaczymy kontynuację tego układu, czy jednak program postawi na zmianę? Na tym etapie nie ma potwierdzonych informacji, co tylko napędza kolejne teorie.

Warto przypomnieć, że niedawno także w rozmowie z naszą reporterką Doda ujawniła, że marzy o roli trenerki w „The Voice of Poland”.

Produkcja „The Voice of Poland” ma obawiać się Dody. Tak zareagowała

Doda wprost deklaruje, że rola trenerki jest dla niej atrakcyjna, a argument o „zbyt mocnej” osobowości traktuje jako zaletę, nie zagrożenie. W jej ujęciu charyzma nie jest dodatkiem do artystycznego zawodu, tylko jednym z kluczowych narzędzi pracy. Jeśli ktoś ma prowadzić młode głosy przez stres, scenę i pierwsze poważne decyzje, musi umieć przyciągnąć uwagę i budować autorytet.

Artystka zwraca też uwagę na logikę, która stoi za międzynarodowymi edycjami „Voice”. Po drugiej stronie siedzą postacie mocne, charakterystyczne, takie, które potrafią porwać i inspirować. Z jej perspektywy trener ma nie tylko oceniać, ale realnie uczyć scenicznej odwagi, komunikacji z publicznością i tego, jak nie zniknąć w świetle reflektorów.

No ja to bardzo pozytywnie odbieram, jako niesamowity mój atut i przede wszystkim bardzo dużą zaletę. Nie wyobrażam sobie artysty, który nie ma charyzmy, który nie jest w stanie koncentrować na sobie uwagi. Całe zagraniczne „Voice”, z różnych krajów, bierze najbardziej charyzmatyczne jednostki i najciekawsze postaci rynku muzycznego ichniejszego, nie bojąc się o takie rzeczy, bo właśnie taka osoba może nauczyć innych tego samego powiedziała Doda w rozmowie na antenie Radia Eski.

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