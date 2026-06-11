Łatwogang wraca do komunikacji z fanami z mocnym, bardzo konkretnym planem wsparcia dla Mai - dziewczynki chorej na nowotwór, podopiecznej oddziału onkologicznego, którą poznał podczas wizyt w szpitalu. Twórca ogłosił na Instagramie, że robi „przerwę w przerwie”, a w środku tej pauzy uruchamia akcję wokół TikToka Mai i premiery ich wspólnej piosenki zaplanowanej na północ z 11 na 12 czerwca.

Łatwogang zapowiedział nową akcję. Chce pomóc 11-letniej Mai

W tej historii nie ma miejsca na niedopowiedzenia: chodzi o spełnienie marzenia Mai o byciu tiktokerką. Łatwogang poprosił swoich odbiorców o najprostsze możliwe wsparcie, czyli obserwowanie konta dziewczynki na TikToku. Z pozoru drobiazg, w praktyce - realny zastrzyk zasięgu, który może otworzyć jej drzwi do wymarzonej aktywności i dodać energii w czasie walki o zdrowie.

Równolegle do prośby o obserwacje pojawia się warunek, który błyskawicznie rozpala wyobraźnię społeczności: jeśli profil Mai dobije do 1 mln obserwujących, twórca deklaruje ekstremalne sportowe wyzwanie. Stawka jest jasna i policzalna, a licznik ma rosnąć na oczach wszystkich.

Witam was bardzo serdecznie na mojej przerwie w przerwie. Co tutaj się dzieje? Miała być przerwa. Więc widzimy się, dlatego że jakiś czas temu poznałem dziewczynkę Maję. I powiedziała mi ona, że jej marzeniem byłoby nagrać wspólną piosenkę. Dlatego tak też zrobiliśmy i nagraliśmy wspólną piosenkę, która wychodzi dziś o północy, ale to nie koniec przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Łatwogang zamierza przebiec 24 maratony w 24 dni

Najmocniejszy punkt ogłoszenia to obietnica przebiegnięcia 24 maratonów w 24 dni. Tak postawiona poprzeczka działa jak zapalnik. Właśnie dlatego akcja ma potencjał, by wyjść poza standardowe reakcje i zamienić się w długofalowe mobilizowanie widowni.

Akcja nie opiera się wyłącznie na liczbach. Łatwogang zapowiedział premierę wspólnej piosenki nagranej z Mają. Termin jest precyzyjny: północ z 11 na 12 czerwca. To właśnie ten moment ma spiąć emocje w jedno i skierować uwagę fanów na dziewczynkę oraz jej marzenie.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno, 29 maja 2026 Łatwogang ogłosił, że potrzebuje przerwy od mediów. Jednocześnie nie zniknął z działań poza kamerą: odwiedzał szpitale i spotykał się z małymi pacjentami.

Ta inicjatywa wpisuje się w ciąg działań, które już wcześniej uczyniły z Łatwogangu symbol internetowej mobilizacji. Jego dziewięciodniowy stream charytatywny dla fundacji Cancer Fighters przyniósł rekordowe 280 mln zł na rzecz dzieci chorujących na nowotwory. Niedługo później wsiadł na rower i przejechał trasę z Zakopanego do Gdańska, organizując kolejną zbiórkę - tym razem dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne’a.

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