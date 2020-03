Wyprzedaże wiosna 2020. Ugly sneakers w Sinsay wyglądają na ultradrogie, a kosztują tylko 45 złotych!

Wiosenne wyprzedaże w tym roku szybko się rozkręcają - zwłaszcza te internetowe - w związku z pandemią koronawirusa, która dosięgnęła również Polskę. W związku z tym wiele marek, które są dostępne w Polsce, postanowiły ze sporym wyprzedzeniem zacząć wielkie wyprzedaże. Wśród tych marek jest Sinsay, która zdecydowała się na hiperwyprzedaż sneakersów. Ceny ugly sneakers na wyprzedaży w Sinsay zaczynają się już od 45,99 zł, wybór jest spory, dlatego my postanowiliśmy znaleźć prawdziwe perełki! Oto 4 pary ugly sneakers, które kupicie online w Sinsay.

PS. Naszym zdecydowanym faworytem są beżowe sneakersy na bardzo grubej podeszwie (numer 2 w zestawieniu). A wy na który model się skusicie?

1. Ten model sneakersów możecie być wasz już za 45,99 zł na stronie Sinsay.

2. Sneakersy numer dwa to model w beżowym kolorze. Sneakersy mają bardzo grubą podeszwę - i to w nich kochamy. Kosztują 59,99 zł. To właśnie ten model sneakersów jest naszym faworytem!

3. Mamy też coś dla miłośników totalnej klasyki. Białe sneakersy kosztują 55,99 zł.

4. Czarno-białe sneakersy na grubej podeszwie możesz mieć za 59,99 zł.