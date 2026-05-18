Nawrocka pokazała klasę we Włoszech. Tak wyglądała na spotkaniu z Meloni

Marta i Karol Nawroccy pojawili się we Włoszech w ramach oficjalnej wizyty państwowej. W centrum uwagi szybko znalazł się krótki moment z oficjalnego powitania z premierką Giorgią Meloni - uchwycony na zdjęciach - który natychmiast wywołał falę reakcji. Tym razem to nie przemówienia, a detal protokołu dyplomatycznego zdominował rozmowy.

Marta i Karol Nawroccy polecieli do Włoch. Spotkali się z Giorgią Meloni

Spotkanie z Giorgią Meloni miało klasyczną, oficjalną oprawę: uściski dłoni, ustawienie do zdjęć i seria kadrów, które w takich sytuacjach stają się wizytówką całej wizyty. I właśnie w tej „sekundzie dla aparatów” wydarzyło się coś, co przyciągnęło uwagę bardziej niż sama obecność pary prezydenckiej na włoskiej ziemi.

Karol Nawrocki podczas przywitania pocałował premierkę Włoch w dłoń. To gest, który dziś rzadko pojawia się w politycznym obiegu - dlatego tak mocno wybił się na pierwszy plan i natychmiast zaczął żyć własnym życiem w relacjach i komentarzach. Dla części obserwatorów to ukłon w stronę tradycji, dla innych ruch zaskakujący, bo wyraźnie odcina się od współczesnej, bardziej oszczędnej w symbolice dyplomacji.

Para prezydencka w centrum uwagi we Włoszech

Wizerunek polityków coraz częściej buduje się nie poprzez długie wystąpienia, lecz przez krótkie sceny: uśmiech, uścisk, zatrzymanie się na chwilę, kontakt wzrokowy. Właśnie dlatego fotografie z Włoch tak mocno zadziałały na wyobraźnię. Zamiast jednego ujęcia pojawiła się cała sekwencja - sześć zdjęć dokumentujących spotkanie Marty Nawrockiej, Karola Nawrockiego i Giorgii Meloni.

Warto również zwrócić uwagę na Martę Nawrocką. Pierwsza dama postawiła na prostą elegancję. Podczas wizyty we Włoszech pokazała się w białej koszuli i czarne spodnie. Ten klasyczny look dopełniły starannie spięte włosy żony prezydenta RP. Podczas powitania między Martą Nawrocką a Giorgią Melni również dawało się wyczuć sporą sympatię. Panie często uśmiechały się do siebie.

Nawrocka pokazała klasę we Włoszech. Tak wyglądała na spotkaniu z Meloni Fot. Francesco Fotia/AGF/SIPA/SIPA/East News

