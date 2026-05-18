W niedzielę 17 maja Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał w barwach FC Barcelony. Tuż po tym, jak ogłosił, że odchodzi z legendarnego klubu, wziął udział w ostatnim meczu i pożegnał się z kibicami. Na murawie pojawili się Anna Lewandowska oraz córki Klara i Laura, a wzruszenie nie było już do ukrycia. Teraz żona piłkarza opublikowała przejmujące nagranie i dodała wymowny wpis.

Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w FC Barcelona

Wczorajsze wydarzenia na Camp Nou z pewnością wzruszyły nie fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony, a Anna Lewandowska zalała się łzami dołączając do męża na boisku. Kiedy obok "Lewego" pojawiła się rodzina, oficjalna ceremonia przestała być tylko "częścią programu". Anna Lewandowska, Klara i Laura pojawiły się obok Roberta w najbardziej osobistym momencie całego wieczoru. Zamiast sztywnych gestów było przytulenie, zatrzymanie na chwilę i łzy, które mówiły więcej niż najbardziej dopracowana przemowa.

Anna Lewandowska w poruszającym wpisie po pożegnaniu Roberta z FC Barceloną

Następnego dnia po meczu Anna Lewandowska wróciła do tych emocji w mediach społecznościowych. Nie próbowała „uspokajać” nastrojów ani udawać, że to zwykłe zamknięcie sezonu. Podkreśliła, że trudno ubrać w słowa to, co czują, a Barcelona dała ich rodzinie więcej, niż mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić. W jej słowach mocno wybrzmiała duma z Roberta i to, jak wiele serca miał zostawiać w klubie każdego dnia.

Nie wiem, czy słowa są w stanie oddać to, co dziś czujemy. Barcelona dała nam więcej, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Emocje, które pozostaną z nami na zawsze, niesamowici ludzie i wspomnienia, których nie da się opisać słowami. Patrząc dziś na Roberta, widzę nie tylko jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Widzę człowieka, który każdego dnia oddawał temu klubowi całe swoje serce. Kogoś, kto nigdy nie przestawał, nigdy nie poprzestawał na tym, co osiągnął, i zainspirował miliony napisała Anna Lewandowska i dodała, że jest bardzo dumna ze swojego męża.

Wygląda na to, że w dalszej części wpisu Anna Lewandowska postanowiła rozprawić się z medialnymi doniesieniami ws. Lewandowskiego i jego dalszych planów. Niedawno wszyscy zastanawiali się, czy rodzina zostanie w Barcelonie, a Robert poleci do Arabii, ale wydaje się, że najonowszy wpis żony piłkarza zdradza, że nie zamierzają się rozdzielać.

Dziękujemy Barcelonie za ten najpiękniejszy rozdział i za to, że sprawiła, że czuliśmy się tu jak w domu. Nie żegnamy się… mówimy: do zobaczenia wkrótce! Czas na nową przygodę dodała we wpisie na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się wyjatkowe i symboliczne nagranie. Anna i Robert Lewandowscy stoją sami na środku boiska na Camp Nou. Zobaczcie sami.

Zobacz także: