Nowe nagranie z Anną i Robertem Lewandowskimi porusza do łez. "Najpiękniejszy rozdział"
Pożegnanie Roberta Lewandowskiego z klubem FC Barcelona na stadionie Camp Nou wzruszyło chyba wszystkich. Anna Lewandowska, która zawsze jest u boku ukochanego męża zalała się łzami, a teraz opublikowała przejmujące nagranie i wpis ws. wielkich zmian w ich życiu. Sprawdź, co napisała żona "Lewego".
W niedzielę 17 maja Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał w barwach FC Barcelony. Tuż po tym, jak ogłosił, że odchodzi z legendarnego klubu, wziął udział w ostatnim meczu i pożegnał się z kibicami. Na murawie pojawili się Anna Lewandowska oraz córki Klara i Laura, a wzruszenie nie było już do ukrycia. Teraz żona piłkarza opublikowała przejmujące nagranie i dodała wymowny wpis.
Robert Lewandowski zagrał ostatni mecz w FC Barcelona
Wczorajsze wydarzenia na Camp Nou z pewnością wzruszyły nie fanów piłki nożnej. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami FC Barcelony, a Anna Lewandowska zalała się łzami dołączając do męża na boisku. Kiedy obok "Lewego" pojawiła się rodzina, oficjalna ceremonia przestała być tylko "częścią programu". Anna Lewandowska, Klara i Laura pojawiły się obok Roberta w najbardziej osobistym momencie całego wieczoru. Zamiast sztywnych gestów było przytulenie, zatrzymanie na chwilę i łzy, które mówiły więcej niż najbardziej dopracowana przemowa.
Anna Lewandowska w poruszającym wpisie po pożegnaniu Roberta z FC Barceloną
Następnego dnia po meczu Anna Lewandowska wróciła do tych emocji w mediach społecznościowych. Nie próbowała „uspokajać” nastrojów ani udawać, że to zwykłe zamknięcie sezonu. Podkreśliła, że trudno ubrać w słowa to, co czują, a Barcelona dała ich rodzinie więcej, niż mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić. W jej słowach mocno wybrzmiała duma z Roberta i to, jak wiele serca miał zostawiać w klubie każdego dnia.
Nie wiem, czy słowa są w stanie oddać to, co dziś czujemy. Barcelona dała nam więcej, niż mogliśmy sobie kiedykolwiek wyobrazić. Emocje, które pozostaną z nami na zawsze, niesamowici ludzie i wspomnienia, których nie da się opisać słowami. Patrząc dziś na Roberta, widzę nie tylko jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Widzę człowieka, który każdego dnia oddawał temu klubowi całe swoje serce. Kogoś, kto nigdy nie przestawał, nigdy nie poprzestawał na tym, co osiągnął, i zainspirował miliony
Wygląda na to, że w dalszej części wpisu Anna Lewandowska postanowiła rozprawić się z medialnymi doniesieniami ws. Lewandowskiego i jego dalszych planów. Niedawno wszyscy zastanawiali się, czy rodzina zostanie w Barcelonie, a Robert poleci do Arabii, ale wydaje się, że najonowszy wpis żony piłkarza zdradza, że nie zamierzają się rozdzielać.
Dziękujemy Barcelonie za ten najpiękniejszy rozdział i za to, że sprawiła, że czuliśmy się tu jak w domu. Nie żegnamy się… mówimy: do zobaczenia wkrótce! Czas na nową przygodę
Pod wpisem pojawiło się wyjatkowe i symboliczne nagranie. Anna i Robert Lewandowscy stoją sami na środku boiska na Camp Nou. Zobaczcie sami.
