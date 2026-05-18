W niedzielę 17 maja 2026 roku Tomasz „Haja” Dawid, wokalista zespołu Oberschlesien i artysta solowy, przekazał w mediach społecznościowych najtrudniejszą z wiadomości: zmarł jego nastoletni syn Piotr. Muzyk opublikował czarno-białe, rodzinne zdjęcie oraz krótki wpis pożegnalny. Jeszcze niedawno szczęśliwi, publikowali wspólne zdjęcia...

Tomasz "Haja" Dawid o śmierci syna

Nie żyje nastoletni syn polskiego muzyka. Tomasz „Haja” Dawid przekazał w sieci druzgocące informavje o śmierci Piotra:

Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego pełnego dobra człowieka… Zawsze będziemy Cię kochać.

Bliscy nie podali żadnych szczegółów tragedii.

Ostatnie zdjęcia Tomasza Dawida z synem

Tomasz "Haja" Dawid i jego ukochany syn Piotr mieli piękną relację. W mediach społecznościowych przez dłuższy czas było widać, że ojca i syna łączyła bardzo konkretna, codzienna bliskość. Z aktywności rodziny wynika, że Piotr pasjonował się piłką nożną i trenował. Ten sport był też ich wspólnym językiem: emocje, wyjazdy, kibicowanie, czas spędzany razem.

Pod koniec kwietnia ojciec i syn byli wspólnie we Włoszech na spotkaniu piłkarskim.

To są właśnie te chwile, gdy serce mocniej bije. Z Synem na meczu pisał Tomasz Dawid.

Panowie wspólną pasję dzielili od lat. Tomasz Dawid we wrześniu 2025 roku, publikując inne zdjęcie z meczu wraz z synem, pisał:

To uczucie jest nie do opisania… serce bije tak samo mocno jak wtedy, tylko teraz jest jeszcze więcej szczęścia – bo mogę dzielić tę pasję z własnym dzieckiem. Nie da się tego poczuć przed telewizorem. To magia stadionu, to więź, to chwile, które zostają na zawsze. Synu, razem możemy wszystko. Dbajmy i dajmy naszym dzieciom to, co najpiękniejsze – nasze serce.

Z kolei kilka lat temu, w 2020 roku, wydał piosenkę "Synu mój", którą zadedykował ukochanemu dziecku. Rodzinie i bliskim dziś składamy wyrazy współczucia.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia