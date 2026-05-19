Emocje po finale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji wciąż nie opadają. EBU opublikowało na oficjalnej stronie konkursu szczegółowy rozkład ocen jurorskich z wielkiego finału w Wiedniu, a polskie głosy znów znalazły się w centrum uwagi. Powód jest prosty: 12 punktów od polskiego jury dla Izraela wywołało w kraju duże poruszenie, a teraz wiadomo, jak te noty rozłożyły się wśród siedmiorga jurorów.

EBU ujawnia wyniki głosowania polskiego jury na Eurowizji 2026

70. Konkurs Piosenki Eurowizji z pewnością przejdzie do historii. Nie było bowiem bardziej kontrowersyjnej edycji Eurowizji niż tegoroczna. Pomimo bojkotów praz petycji, pod którymi podpisywali się artyści, ludzie z branży muzycznej, do udziału w muzycznej rywalizacji został dopuszczony Izrael. Ku zaskoczeniu wielu, pomimo wybuczenia przez widzów, reprezentant Izraela - Noan Bettan - w finale zajął drugie miejsce.

Ogromne poruszenie wywołał również fakt, że Polska jako jedyny kraj przyznała Izraelowi 12 punktów od jury. W skład polskiej komisji 70. Konkursu Piosenki Eurowizji weszli Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański. Jak dokładnie rozłożyły się poszczególne głosy jurorów?

Zestawienie EBU nie przypisuje wyników do konkretnych nazwisk, ale pokazuje, jak poszczególne osoby ułożyły ranking. I tu zaczyna się najciekawsze: tylko jedna osoba z polskiej komisji umieściła Izrael na samym końcu, by tego było mało, tylko jedna postawiła go na pierwszym miejscu. Reszta? Izrael wylądował wysoko i w praktyce to właśnie suma tych ocen złożyła się na polską "dwunastkę".

Dokładny rozkład miejsc dla Izraela wygląda następująco:

Juror A – 1. miejsce,

Juror B – 2. miejsce,

Juror C – 5. miejsce,

Juror D – 3. miejsce,

Juror E – 2. miejsce,

Juror F – 7. miejsce,

Juror G – 24. miejsce.

To oznacza, że poza jednym skrajnym wskazaniem "na dół tabeli" Izrael był konsekwentnie trzymany w czołówce. W samej eurowizyjnej układance ma to ogromne znaczenie, bo finał w Wiedniu był jedną z najbardziej dyskutowanych odsłon konkursu: w tle pojawiały się protesty, bojkoty i petycje dotyczące dopuszczenia Izraela do rywalizacji. Na scenie emocje mieszały się z politycznym kontekstem, a każdy punkt był szeroko komentowany przez sympatyków konkursu.

Polskie punkty dla Izreala podczas Eurowizji 2026 wywołały burzę w sieci

Izrael w finale reprezentował Noam Bettan z utworem "Michelle". W ogólnym rozrachunku kraj zajął 2. miejsce, zdobywając 123 punkty od jury i 220 punktów od publiczności. W tak wyrównanej stawce każde wysokie wskazanie jury staje się nie tylko wsparciem, ale i sygnałem: kto i w jakim stopniu "pcha" piosenkę w górę tabeli.

W Polsce szczególne emocje wzbudził fakt, że to właśnie polskie jury przyznało Izraelowi 12 punktów od jury, jednak widzowie głosowali zupełnie inaczej. W sieci błyskawicznie pojawiły się pytania o kulisy i o to, jak głosowały poszczególne osoby. Głos w sprawie zajęła już jedna z członkiń tegorocznego eurowizyjnego jury, Viki Gabor. Jak przyznała w oficjalnym oświadczeniu, to właśnie ona umieściła Izrael na ostatnim miejscu w rankingu.

Szkoda, że tyle z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam - napisała na Instagramie Viki Gabor.

TVP reaguje ws. wyników polskiego jury w Eurowizji 2026

Po kilku dniach od fali komentarzy TVP odniosło się do sytuacji, podkreślając, że jurorzy oceniali występy wyłącznie w oparciu o kryteria artystyczne.

Członkowie jury głosują indywidualnie i niezależnie, a końcowy rezultat jest efektem algorytmu stosowanego przez EBU dla wszystkich państw uczestniczących w konkursie. TVP nie przekazuje jurorom wytycznych dotyczących oceniania występów w kontekście bieżących wydarzeń politycznych - poinformowało TVP w oficjalnym oświadczeniu.

W medialnym szumie pojawił się także głos związany z Viki Gabor: jej management przekazał, że podczas oceniania kierowała się wyłącznie aspektami muzycznymi, akcentując, że Eurowizja powinna pozostawać przede wszystkim wydarzeniem muzycznym.

