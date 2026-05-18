Występ na eurowizyjnej scenie jest rozpisany co do sekundy, a praca kamer bywa równie ważna jak wokal. Dlatego wpis Jacka Dybowskiego odbił się echem zaraz po finale: pokazał cztery ujęcia z transmisji i dał do zrozumienia, że właśnie tam, w najważniejszym momencie konkursu, coś poszło nie tak po stronie organizatora.

Wpadki podczas występu Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Członek ekipy pokazał zdjęcia

W jego opisie przewija się jedna myśl: ekipa miała przygotowany plan, a finałowa realizacja miała go „zepsuć” w kilku miejscach naraz. Dybowski zwrócił też uwagę na skalę problemu. Według niego wcześniej, podczas prób, podobny zestaw potknięć nie pojawiał się w takiej liczbie, co tylko podkręciło emocje wśród osób, które lubią zaglądać za kulisy widowisk.

Niestety na tych czterech zdjęciach widać, jak zepsuto naszą pracę ... nie zdarzyło się to na żadnej z wcześniejszych prób w takiej liczbie - napisał Dybowski, wyraźnie rozgoryczony całą sytuacją

Fani Eurowizji reagują na wpis Dybowskiego

Pod postem Dybowskiego pojawiła się fala komentarzy, które w dużej mierze tonowały napięcie. Część osób przekonywała, że domniemane błędy nie rzucały się w oczy w trakcie oglądania finału, a sam występ był odbierany jako świetny i dopięty. Wśród komentujących znaleźli się m.in. Ralph Kaminski oraz Jacek Jeschke. Obaj podkreślali, że jako widzowie nie wyłapali tych potknięć, a całość wypadła bardzo dobrze.

Nie zauważyłem! Był sztos! - napisał Jacek Jeschke

Nie było tego widać! Było świetnie - dodał Ralph Kamiński

W podobnym tonie wypowiadały się też inne osoby: chwaliły pracę ekipy, a same „wpadki” traktowały jako detal, który nie odebrał show energii.

Było i tak wspaniale

Widziałem, rozumiem jakie jest to frustrujące dla całej ekipy, która wkłada całe serce w to, żeby każda sekunda była dopieszczona. Nie przysłoniło to jednak całości występu i genialnej formy Alicji. Dlatego ogromne podziękowania za wspaniałe przygotowanie! - piszą internauci

A Wy, wyłapaliście te wpadki podczas finałowego show? Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska odnotowała świetny wynik na Eurowizji 2026 i ostatecznie zajęła 12. miejsce.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: