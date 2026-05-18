Choć Izabela Macudzińska sama podjęła decyzję o zakończeniu swojej przygody w lankijskiej dżungli, fani "Królowej przetrwania" wciąż w napięciu śledzą dalsze losy swojej ulubienicy. W miniony weekend gwiazda TVN pochwaliła się na Instagramie wspólnym czasem z ukochanym mężem - Patrykiem Borowiakiem - a my patrzymy na jej look. Izabela Macudzińska postawiła na modną "almond leather jacket", która latem 2026 skutecznie wyprze klasyczne czarne ramoneski.

Izabela Macudzińska od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych gwiazd stacji TTV. Zarówno w "Królowych życia", "Diabelnie boskich", "99. Gra o wszystko", a ostatnio także w hicie TVN "Królowa przetrwania", przebojowa projektantka mody z Poznania udowodniła, że nie tylko potrafi doskonale podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, ale też nie boi się łączyć klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money" z najgorętszymi trendami, a nawet ekstrawaganckimi fasonami.

Ostatnio Izabela Macudzińska zachwyciła sukienką "Modern Halter", którą wybrała na romantyczną randkę z mężem. Teraz kolejny look ze wspólnego weekendu celebrytki w towarzystwie małżonka zawrócił w głowach jej fanek. Izabela Macudzińska postawiła na modną skórzaną ramoneskę w kremowej tonacji. "Almond leather jacket" latem 2026 to jeden z najchętniej wybieranych modeli przez gwiazdy, trendsetterki oraz instagramowe i tiktokowe it-girls.

"Almond leather jacket" hitem lata 2026

Latem 2026 stawiamy na nową formę klasyki. W trendzie będą nie tylko buty na obcasie typu mule, unowocześniony fason dekoltów"halter", czy czółenka "kitten heel" w stylu Małgorzaty Sochy, ale też ramoneski w zupełnie innym wydaniu. Klasyczną, czarną, motocyklową ramoneskę latem 2026 zamieniamy na znacznie subtelniejszy kolor.

Trendsetterki i gwiazdy już pokochały skórzane kurtki w delikatnym kremowym kolorze. "Almond leather jacket" pasuje na każdą okazję. Świetnie sprawdzi się zarówno do sukienki, jak i modnych spodni typu flare, wide leg czy "jacquard".

Fot. Instagram/justuniquebyisabel

Gdzie kupić modną kurtkę "almond leather jacket" w stylu Izabeli Macudzińskiej

To nie pierwszy raz, kiedy Izabela Macudzińska postawiła na "almond leather jacket". Wcześniej gwiazda "Królowej przetrwania" pojawiła się w kremowej ramonesce w jednym z odcinków "Mówię wam", oczarowując widzów.

Jeśli spodobała wam się letnia kurtka Izabeli Macudzińskiej mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Sinsay modną "almond leather jacket" z imitacji skóry kupicie za 79,99 złotych.

Modna kurtka "almond leather jacket" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Sinsay za 79,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Renee znajdziecie modną kremową ramoneskę z paskiem z imitacji skóry, w stylu gwiazdy "Królowej przetrwania", za 159,99 złotych.

Modna kurtka "almond leather jacket" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Renee za 159,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawy model z paskiem czeka na was w Ochniku. Tu za 599,90 złotych kupicie piękną skórzaną "almond leather jacket".

Modna kurtka "almond leather jacket" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Ochnika za 599,90 złotych, Fot. materiały prasowe