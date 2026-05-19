Beżowy kombinezon w stylu safari, nazywany też "sand utility jumpsuit", według trendsetterek, stylistów i instagramowych oraz tiktokowych it-girls ma być jednym z najgorętszych trendów lata 2026. Ten model łączy użytkowy krój z elegancją: talia, kieszenie i prosta nogawka robią cały look niemal bez dodatków. Katarzyna Cichopek już go nosi.

Katarzyna Cichopek w modnym kombinezonie "sand utility jumpsuit"

Fanki Katarzyny Cichopek uwielbiają ją nie tylko za niezwykle atrakcyjną aparycję, naturalność, swobodę wypowiedzi, ale też niezwykle przemyślane modowe wybory nie tylko wpisujące się w najgorętsze trendy, ale też klasyczną estetykę "old money". Niedawno Katarzyna Cichopek zachwyciła białą kreacją na planie "Tańca z Gwiazdami". Również jej instagramowe stylizacje cieszą się w sieci ogromną popularnością.

Nie inaczej jest także w przypadku looków, jakie prezenterka wybiera podczas weekendowych odcinków "Halo tu Polsat". W jednej z ostatnich odsłon śniadaniówki ukochana żona Macieja Kurzajewskiego zdecydowała się na niezwykle modny kombinezon w piaskowym odcieniu. Stylowy "sand utility jumpsuit" Katarzyna Cichopek połączyła z minimalistyczną biżuterią i subtelnymi sandałkami na obcasie w cielistej tonacji.

Piaskowe kombinezony "sand utility jumpsuit" latem 2026 zaleją ulice

W sezonie wiosna/lato 2026 widać wyraźny zwrot w stronę mody użytkowej, ale w bardziej dopracowanej, "szlachetniejszej" wersji. Kombinezon w odcieniu piaskowego beżu idealnie wpisuje się w ten kierunek: ma robocze detale, a jednocześnie wygląda stylowo o nowocześnie. To nie jest przebranie "na safari", tylko rzecz, która potrafi zastąpić sukienkę albo zestaw z marynarką, kiedy chcesz wyglądać dobrze bez układania stylizacji od zera.

W tym trendzie najważniejsze są proporcje. Podkreślona talia porządkuje sylwetkę, kieszenie dodają charakteru, szeroka nogawka sprawia, że proporcie sylwetki stają się wyważone.

Jak stylizować modne kombinezony "sand utility jumpsuit"

Najprostsza zasadabrzmi: nie komplikuj. Ten fason broni się sam. Pasek to najłatwiejszy trik na lepsze proporcje i bardziej eleganckie wykończenie. Do tego złota minimalistyczna biżuteria, sandałki na obcasie, klasyczne czółenka, czy wygodne skórzane klapki, dobrze skrojona marynarka lub kurtk "almond leather jacket", na jaką ostatnio zdecydowała się Izabela Macudzińska z "Królowej przetrwania", i stylizacja od razu robi się bardziej wyjściowa, choć nadal jest wygodna.

Katarzyna Cichopek w modnym kombinezonie "sand utility jumpsuit", Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Gdzie kupić kombinezony "sand utility jumpsuit" w stylu Katarzyny Cichopek

Jeśli spodobała wam się najnowsza wiosenna stylizacja Katarzyny Cichopek, mam dla was dobrą wiadomość, podobne kombinezony znalazłam dla was w popularnych sieciówkach

W Reserved za 299,99 złotych kupicie stylowy kombinezon "sand utility jumpsuit" bez rękawów, z suwakiem przy dekolcie, okazałymi kieszeniami i podkreślającym talię marszczeniem.

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Katarzyny Cichopek z Reserved za 299,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawy kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Katarzyny Cichopek w kolorze piaskowego beżu z krótkim rękawem z powijanymi mankietami i ozdobnym plecionym paskiem czeka na was w Medicine za 109,90 złotych.

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Katarzyny Cichopek z Medicine za 109,90 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Renee znalazłam dla was kombinezon wpisujący się w etetykę safari. Piaskowy, elegancki "sand utility jumpsuit" z krótkim rękawem, szylkretowymi guzikami i materiałowym paskiem kupicie tu za 139,99 złotych.

Modny kombinezon "sand utility jumpsuit" w stylu Katarzyny Cichopek z Renee za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe