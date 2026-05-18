Występ w finale Eurowizji 2026 przyniósł Alicji Szemplińskiej 12. miejsce. Wśród osób, które szczególnie uważnie śledziły ten wieczór, był Michał Szpak. Artysta dał temu wyraz w mediach społecznościowych, a po ogłoszeniu wyników nie krył zaskoczenia, gdy okazało się, jak mocno rozjechały się noty jury i głosy widzów.

Eurowizja 2026. Michał Szpak reaguje na punkty od widzów dla Szemplińskiej

Wynik Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 szybko stał się tematem rozmów właśnie przez ogromny kontrast w punktacji. Jurorzy docenili jej propozycję, przyznając łącznie 133 punkty. Chwilę później przyszło głosowanie widzów i tu napięcie wyraźnie wzrosło: artystka otrzymała od publiczności jedynie 17 punktów.

To nie jest drobna różnica, którą da się przeoczyć w emocjach konkursowego wieczoru. To przeskok, który widać od razu i który naturalnie uruchamia lawinę reakcji. Szpak, pamiętający eurowizyjne realia z własnego doświadczenia jako reprezentant Polski w 2016 r., skomentował sytuację w swoim stylu: krótko, bez zbędnych ozdobników. W jednym z wpisów zostawił sam zapis "17?!", dając do zrozumienia, że europejska publiczność mocno nie doceniła naszej reprezentantki.

Na tym nie zakończył. Michał Szpak wrzucił jeszcze wpis, w którym pokazał swoją reakcję na rezultaty. Dołączył do niego humorystyczne nagranie psa, stawiając na lekki, internetowy komentarz, który mówi wszystko bez dopowiadania.

Ja po ogłoszeniu wyników - doda swój komentarz pod wspomnianym nagraniem

Eurowizja 2026. Michał Szpak od samego początku wspierał Alicję Szemplińską

Eurowizyjne emocje u Szpaka nie zaczęły się dopiero w finale. Wcześniej zwrócił się do Alicji Szemplińskiej z radą przed jej półfinałowym występem, dodając jej wsparcia i zachęcając, by potraktowała to doświadczenie jak przestrzeń na sztukę i dobrą zabawę.

W trakcie finału nie ograniczył się do kibicowania w ciszy. Udostępnił fragment jej występu i mobilizował do głosowania Polonię. To ten moment, kiedy wsparcie ze strony rozpoznawalnego artysty działa jak reflektor: skupia uwagę, podkręca atmosferę i przypomina, że za eurowizyjnym show stoi realna praca oraz stres.

Fot. Instagram Michał Szpak

