Michał Szpak nie wytrzymał. Zamieścił to w sieci ws. punktów dla Szemplińskiej na Eurowizji. Mocna reakcja
Michał Szpak zareagował w sieci ws. punków od widzów, jakie otrzymała nasza reprezentantka w finale Eurowizji 2026. Przypomnijmy, że Alicja Szemplińska dostała solidne wsparcie od jury, ale wynik od widzów okazał się zaskakująco niski. Szpak relacjonował emocje w mediach społecznościowych i jednym wpisem podsumował swoje zdumienie w tej sprawie.
Występ w finale Eurowizji 2026 przyniósł Alicji Szemplińskiej 12. miejsce. Wśród osób, które szczególnie uważnie śledziły ten wieczór, był Michał Szpak. Artysta dał temu wyraz w mediach społecznościowych, a po ogłoszeniu wyników nie krył zaskoczenia, gdy okazało się, jak mocno rozjechały się noty jury i głosy widzów.
Eurowizja 2026. Michał Szpak reaguje na punkty od widzów dla Szemplińskiej
Wynik Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026 szybko stał się tematem rozmów właśnie przez ogromny kontrast w punktacji. Jurorzy docenili jej propozycję, przyznając łącznie 133 punkty. Chwilę później przyszło głosowanie widzów i tu napięcie wyraźnie wzrosło: artystka otrzymała od publiczności jedynie 17 punktów.
To nie jest drobna różnica, którą da się przeoczyć w emocjach konkursowego wieczoru. To przeskok, który widać od razu i który naturalnie uruchamia lawinę reakcji. Szpak, pamiętający eurowizyjne realia z własnego doświadczenia jako reprezentant Polski w 2016 r., skomentował sytuację w swoim stylu: krótko, bez zbędnych ozdobników. W jednym z wpisów zostawił sam zapis "17?!", dając do zrozumienia, że europejska publiczność mocno nie doceniła naszej reprezentantki.
Na tym nie zakończył. Michał Szpak wrzucił jeszcze wpis, w którym pokazał swoją reakcję na rezultaty. Dołączył do niego humorystyczne nagranie psa, stawiając na lekki, internetowy komentarz, który mówi wszystko bez dopowiadania.
Ja po ogłoszeniu wyników
Eurowizja 2026. Michał Szpak od samego początku wspierał Alicję Szemplińską
Eurowizyjne emocje u Szpaka nie zaczęły się dopiero w finale. Wcześniej zwrócił się do Alicji Szemplińskiej z radą przed jej półfinałowym występem, dodając jej wsparcia i zachęcając, by potraktowała to doświadczenie jak przestrzeń na sztukę i dobrą zabawę.
W trakcie finału nie ograniczył się do kibicowania w ciszy. Udostępnił fragment jej występu i mobilizował do głosowania Polonię. To ten moment, kiedy wsparcie ze strony rozpoznawalnego artysty działa jak reflektor: skupia uwagę, podkręca atmosferę i przypomina, że za eurowizyjnym show stoi realna praca oraz stres.
