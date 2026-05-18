Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke znikną z parkietu „Tańca z gwiazdami” w jesiennej odsłonie programu. Taneczne małżeństwo potwierdziło w podcaście „WojewódzkiKędzierski”, że robi sobie przerwę od formatu, a temat był omawiany z produkcją jeszcze przed końcem bieżącej edycji. W rozmowie wrócił też wątek, czy to na pewno ich wybór, oraz dlaczego dziś priorytety układają się inaczej.

Trudno wyobrazić sobie, niektóre formaty telewizyjne bez pewnych gwiazd. Hanna Żudziewczi i Jacek Jeschke należą do tej grupy. Są jednymi z najbardziej utytułowanych tancerzy związanych z „Tańcem z gwiazdami”. Ona ma na koncie trzy Kryształowe Kule, on również trzy - i to w różnych, mocnych duetach, które na przestrzeni sezonów potrafiły rozkręcić rywalizację do czerwoności.

Jacek Jeschke dał do zrozumienia, że rozmowy o przerwie pojawiły się odpowiednio wcześnie, jeszcze zanim zakończyła się obecna odsłona programu. To ważny szczegół, bo w naturalny sposób ucina domysły o decyzjach podejmowanych w pośpiechu albo pod presją.

Pan Edward Miszczak był odpytywany na finale „Must be the music” i powiedział, że przerwę od tanecznego show mają sobie zrobić dwie duże taneczne gwiazdy. Chodzi o was? zapytał Piotr Kędzierski.

Tak jest potwierdził Jacek Jeschke.

Najbardziej konkretne uzasadnienie dotyczyło codzienności poza kamerami. Tancerze podkreślili, że kiedy oboje są jednocześnie w edycji, przy obowiązkach rodzinnych trudno im utrzymać normalny rytm dnia. Przy małym dziecku intensywne treningi, nagrania do "Tańca z Gwiazdami" i logistyka typowa dla programu robią się po prostu ekstremalnie wymagające. Później Kuba Wójewódzki zapytał, czy para została wyrzucona.

Nie. Chodziło o to, że rozmowy z nami były już zanim ta edycja się skończyła i przez to, że mamy rodzinę, małe dziecko i jak jesteśmy we dwójkę w jednej edycji, to sami wiecie, że nie ma opcji, żeby funkcjonować normalnie wyjaśnił Jeschke.

Prowadzący nie odpuszczali tematu uczestników „Tańca z gwiazdami” i dopytywali się o decyzję. Podkreślili, że Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke regularnie wygrywają program Polsatu, a ich udział w produkcji wywołuje ogromne emocje.

Chcecie odpocząć? Naprawdę macie za dużo pieniędzy? Przecież wy nałogowo wygrywacie ten program pytał Wojewódzki.

No i może - tak jak mówisz, Kuba - czasem warto odpuścić powiedział Jacek Jeschke.

To my poprosiliśmy o przerwę dodała Hania Żudziewicz.

Pan Edward Miszczak powiedział mi: „Jacuś, ja rozumiem, że chcesz przerwę, ale zostaw chociaż nam żonę”. Ja powiedziałem, że jak mamy iść, to idźmy razem, a jak mamy nie iść, to też razem zdradził Jeschke.

Na marginesie rozmowy pojawiła się też informacja, że w najbliższej edycji ma zabraknąć ponoć Magdaleny Tarnowskiej. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, jesienna odsłona może przynieść większe przetasowania, niż zwykle oczekuje się po wakacyjnej przerwie.

