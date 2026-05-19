Do śląskiego świata muzyki i sportu dotarła wiadomość, która ściska gardło. Zmarł Piotr, nastoletni syn Tomasza „Haja” Dawida, lidera i wokalisty zespołu Oberschlesien. Informację o śmierci przekazała m.in. Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie, z którą chłopiec był związany jako uczeń.

Szkoła i akademia piłkarska żegnają syna znanego muzyka

Po tym, jak Tomasz Dawid potwierdził doniesienia o śmierci syna, Radzionków dziś mówi jednym głosem. Odszedł ktoś bardzo młody i bardzo ważny dla swojej szkolnej społeczności. Piotr był uczniem klasy 3A w Szkole Mistrzostwa Sportowego Radzionków, a pożegnanie opublikowały również osoby związane z Akademią Piłkarską Ruch Radzionków. Wspomniano go jako chłopaka, który zostawiał po sobie dobrą energię, był życzliwy, pomocny. Na jego obecność można było liczyć na co dzień.

Piotrek pozostanie w naszej pamięci jako osoba zawsze uśmiechnięta, życzliwa i pomocna. Swoją obecnością wnosił do szkolnej społeczności wiele dobra, serdeczności i ciepła. Był kolegą, na którego zawsze można było liczyć i człowiekiem, którego trudno będzie zastąpić. W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom Piotrka. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie czytamy w komunikacie.

Tomasz „Haja” Dawid potwierdził wiadomość o śmierci syna

Wiadomość o śmierci nastolatka potwierdziła rodzina. Tomasz „Haja” Dawid, znany z zespołu Oberschlesien, zamieścił w sieci rodzinne zdjęcie i w krótkich, mocnych słowach pożegnał syna.

Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego pełnego dobra człowieka… Zawsze będziemy Cię kochać napisał artysta.

Oberschlesien to zespół rozpoznawalny nie tylko regionalnie, a Tomasz „Haja” Dawid od lat ma wokół siebie grono wiernych słuchaczy. W twórczości wokalisty pojawiały się utwory takie jak „SYNU”, „Dla niej” czy „Moje miasto”.

Zobacz także: