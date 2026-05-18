Tomasz "Haja" Dawid" podzielił się w mediach społecznościowych tragiczną informacją o śmierci swojego syna.

Zawsze będziemy Cię kochać napisał w sieci pogrążony w żałobie ojciec.

Raper Haja przekazał tragiczne wieści. Nie żyje jego syn

Tomasz "Haja" Dawid, wokalista śląskiego zespołu Oberschlesien, podzielił się w sieci łamiącą serce wiadomością o śmierci swojego dziecka. Nie żyje nastoletni syn rapera. Pogrążony w żałobie ojciec, napisał w sieci:

Synu… nasz świat dziś runął. Świat jest niesprawiedliwy. Zapamiętamy cię zawsze szczęśliwego, uśmiechniętego pełnego dobra człowieka… Zawsze będziemy Cię kochać.

Tomasz "Haja" Dawid do wpisu dołączył rodzinne zdjęcie, na którym pozuje z partnerką oraz ukochanym synem. Bliscy nie podali szczegółów dotyczących okoliczności śmierci Piotra. Rodzina nie ujawniła przyczyny, nie podano też na razie żadnych wiadomości na temat uroczystości pożegnalnych.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Nie żyje syn Tomasza Dawida. Niedawno publikowali wspólne zdjęcia

Z informacji przekazanych wcześniej przez rodzinę i z aktywności w mediach społecznościowych wynika, że Piotr miał silną pasję do piłki nożnej. Trenował ten sport, a z tatą łączyło go także wspólne przeżywanie meczów. Pod koniec kwietnia ojciec i syn byli razem we Włoszech na spotkaniu piłkarskim.

To są właśnie te chwile gdy serce mocniej bije. Z Synem na meczu

Niedawno media obiegła tragiczna informacja o śmierci córki Mariusza Węgłowskiego. Nikola Węgłowska mała tylko 24 lata. Nieoficjalnie informowano, że "powodem jej śmierci była choroba układu krążenia".

Zobacz także: