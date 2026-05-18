Jak głosowało polskie jury na Eurowizji 2026? Po 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu emocje wcale nie opadły - przeciwnie, EBU pokazało szczegóły tego, jak polskie jury rozłożyło miejsca i punkty. W centrum uwagi znów znalazł się Izrael. W danych widać zarówno maksymalną notę 12 punktów, jak i pojedyncze zero, które w praktyce oznacza ostatnie miejsce.

Głosowanie polskiego jury na Eurowizji wywołało burzę. Chodzi o Izrael

Eurowizja 2026 już w trakcie budziła skrajne reakcje. Wokół dopuszczenia Izraela do rywalizacji narosły bojkoty, protesty i petycje, a podczas występów na żywo pojawiały się wybuczenia oraz propalestyńskie hasła. W finale reprezentant Izraela, Noam Bettan, z utworem „Michelle” zakończył konkurs na 2. miejscu. Zgarnął 123 punkty od jurorów i aż 220 punktów od publiczności. Przy tak wyrównanym wyścigu nawet pojedyncze wysokie noty od poszczególnych krajów nabierają wagi, a wskazanie faworyta przez polską komisję okazało się jednym z najbardziej komentowanych wątków po ogłoszeniu rezultatów.

Szczególnie dużo emocji wywołał fakt, że polskie jury umieściło Izrael bardzo wysoko - co po publikacji wyników jurorskich przełożyło się na falę krytyki spadającą na skład sędziowski. W tle pojawiła się też reakcja TVP. Po kilku dniach nadawca przekazał, że jurorzy kierowali się wyłącznie walorami artystycznymi.

EBU ujawniło, jak głosowało polskie jury na Eurowizji

EBU ujawniło teraz, jak wyglądał rozkład ocen w polskim jury. Kluczowy szczegół: tylko jedna osoba w siedmioosobowym składzie z Polski umieściła Izrael na samym końcu stawki, nie przyznając żadnych punktów. Na drugim biegunie znalazł się juror, który dał Izraelowi 1. miejsce, czyli maksymalne 12 punktów.

W praktyce oznacza to, że większość polskich jurorów widziała izraelską propozycję wysoko - często bardzo wysoko. Dwie osoby uplasowały Izrael na 2. miejscu (po 10 punktów), jedna na 3. (8 punktów), a pozostałe głosy również mieściły się w górnej części tabeli.

Tak wygląda rozkład ocen polskich jurorów dla Izraela (EBU nie przypisuje ich do nazwisk):

Juror A: 1. miejsce – 12 punktów

Juror B: 2. miejsce – 10 punktów

Juror C: 5. miejsce – 6 punktów

Juror D: 3. miejsce – 8 punktów

Juror E: 2. miejsce – 10 punktów

Juror F: 7. miejsce – 3 punkty

Juror G: 24. miejsce – 0 punktów

Viki Gabor znów zabrała głos. Ujawniła, ile punktów przyznała Izraelowi

Wiadomo, kto zasiadał w polskim jury podczas Eurowizji 2026: Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Jasiek Piwowarczyk, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida i Maurycy Żółtański. Mimo to szczegółowe rozpiski EBU nadal są publikowane bez przypisywania konkretnych miejsc do konkretnych osób.

Już wcześniej management Viki Gabor wydał oświadczenie w odpowiedzi na burzę po Eurowizji. Wieczorem sama wokalistka zabrała głos w mediach społecznościowych i ujawniła, że to właśnie ona przyznała Izraelowi zero punktów. Podkreśliła też, że wielokrotnie opowiadała się za wolnością dla Palestyny. Nie ukrywała, że czuje żal, że niektóry w nią wątpili.

Szkoda, że tyle z was we mnie zwątpiło. Na mojej karcie głosowania piosenka z Izraela była na 24. miejscu z 24 miejsc! I z tym was zostawiam napisała na Instagramie.

Wielokrotnie dodawałam storki poruszające temat Palestyny i zawsze będę za #freepalestine dodała.

Zobacz także:

Viki Gabor ujawniła, ile punktów przyznała Izraelowi na Eurowizji Fot. Instagram/vikigaborofficiai