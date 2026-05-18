Po finale Eurowizji 2026 w sieci zawrzało, a na tapet wróciło jedno: 12 punktów od polskiego jury dla Izraela. W komentarzach szybko pojawiły się ostre oceny i emocje podgrzane przez polityczny kontekst, który część osób dopisała do werdyktu. Wśród jurorów była m.in. Viki Gabor, a teraz jej managment wydał oświadczenie w tej sprawie.

Eurowizja 2026. Internet ruszył na polskich jurorów po "dwunastce" dla Izraela

Liczba wpisów pod postami jurorów rosła z godziny na godzinę. Dominowała krytyka decyzji i pretensje o to, jak mogło dojść do przyznania maksymalnej noty właśnie Izraelowi w finale Eurowizji przez polskie jury. Wiele osób łączyło eurowizyjne punkty z trwającym konfliktem izraelsko-palestyńskim, co tylko nakręcało spiralę napięcia.

W tej atmosferze część członków jury ograniczyła możliwość komentowania swoich publikacji. Podobny krok wykonała też Viki Gabor - pod jej wpisami pojawiła się fala nieprzyjemnych reakcji, a blokada komentarzy stała się dla wielu widocznym sygnałem, jak mocno temat wymknął się spod kontroli.

Eurowizja co roku wywołuje dyskusje o gustach, trendach i sympatii jurorów, ale tym razem spór nie zatrzymał się na muzyce. Punktacja stała się pretekstem do dużo szerszych oskarżeń i domysłów, a w centrum znalazły się osoby, które miały oceniać przede wszystkim występ, głos i kompozycję.

Eurowizja 2026. Management Viki Gabor wydał oświadczenie

Teraz głos zabrał management Viki Gabor. Menagement4Seasons opublikował oficjalne stanowisko dotyczące jej udziału w eurowizyjnym głosowaniu. Przekaz był jednoznaczny: ocena miała dotyczyć wyłącznie kwestii muzycznych. W tym samym komunikacie zaznaczono, że spekulacje o rzekomych ukrytych znaczeniach i dopisywanych intencjach, managment pozostawia "bez komentarza".

Menagement4Seasons informuje, że udział Viki Gabor jako jurorki w szeroko omawianym głosowaniu podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 dotyczył wyłącznie aspektów muzycznych. Spekulacje na temat ukrytych znaczeń pozostawiamy bez komentarza. Przypominamy, że Eurowizja to przede wszystkim święto muzyki i warto o tym pamiętać - napisano w oświadczeniu

Co sądzicie o całej sprawie?

Menagment Viki Gabor wydał oświadczenie/Fot. Instagram Viki Gabor

Zobacz także: