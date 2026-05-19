Nie żyje gwiazda "M jak miłość". Grała w kultowych produkcjach

Wiadomość poruszyła widzów, którzy przez lata kojarzyli ją z charakterystycznymi, zapadającymi w pamięć epizodami. Alicja Wolska, ceniona polska aktorka, zmarła w wieku 83 lat. Informacja o jej odejściu została przekazana dla o2.pl przez aktora Rafała Dajbora, powołując się na rodzinę zmarłej. Przekazano również, że od lat zmagała się z poważną chorobą.

Alicja Wolska nie żyje. Była gwiazdą wielu kultowych seriali

Choć rzadko stawała w centrum kadru, potrafiła przejąć uwagę widzów jednym wejściem i kilkoma dobrze postawionymi akcentami. Alicja Wolska to aktorka, którą publiczność kojarzy przede wszystkim z telewizji, pojawiała się w tytułach dziś uznawanych za klasykę. Zagrała w takich produkcjach jak m.in. „Noce i dnie” oraz „M jak miłość”.

Mocno zapisał się w pamięci także wątek z „Czterdziestolatka”. Na małym ekranie wcieliła się w koleżankę z pracy Magdy Karwowskiej. Pojawiła się w kilku odcinkach i szybko zyskała sympatię publiczności. W podobny sposób działały jej występy w innych przebojach: „Zmiennicy”, „07 zgłoś się”, a także „Na dobre i na złe”.

Warto przypomnieć, że niedawno pożegnaliśmy inną kultową polską aktorkę. W maju dowiedzieliśmy się, że nie żyje Stanisława Celińska.

Alicja Wolska związała się z Warszawą. Otrzymała odznaczenie Zasłużona dla Kultury Polskiej

Serialowa rozpoznawalność to tylko jedna strona jej zawodowej drogi. Wolska była absolwentką Wydziału Aktorskiego PWST w Warszawie i od początku konsekwentnie budowała także doświadczenie teatralne. Karierę na scenie zaczęła w Teatrze im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, gdzie występowała w latach 1965–67. Następnie grała w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu (1968–69), a później na długo związała się z Warszawą.

W stolicy była częścią zespołu Teatru Syrena (1969–83), a potem Teatru Rampa na Targówku (1983–86). To były lata intensywnej pracy, w której liczyła się regularność, dyscyplina i kontakt z publicznością tu i teraz.

Z czasem jej aktywność zawodowa poszerzyła się o kolejne pole. Od 1991 r. prowadziła własną Agencję Artystyczną Alissa, z którą przygotowywała przedstawienia dla dzieci. Jej dorobek został doceniony również oficjalnie w 2015 r. Otrzymała medal Zasłużony dla Kultury Polskiej.

