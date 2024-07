Wybuch na koncercie Ariany Grande w Manchesterze. 22 zabitych, 59 rannych - taki bilans ofiar ataku podała lokalna policja. Jak donosi gazeta.pl, w wybuchu zginęły również dzieci. Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w brytyjskiej Manchester Arena - największej hali widowiskowej Europy. Gdy artystka Ariana Grande zeszła już ze sceny, a fani zaczęli opuszczać obiekt, wybuchła panika. Co się wydarzyło?

Co wydarzyło się w hali? Świadkowie mówią, że nagle usłyszeli głośny huk, który przeraził tłum opuszczający miejsce koncertu.

Kierowaliśmy się do wyjścia, byliśmy już przy drzwiach, kiedy doszło do wybuchu i ludzie zaczęli krzyczeć. To była duża eksplozja, czułam ją w klatce piersiowej - gazeta.pl cytuje słowa jednej z uczestniczek koncertu.