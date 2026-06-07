Kinga z "Love is blind" postanowiła wypowiedzieć się na temat tego, co wydarzyło się na reunion. Musiała zmierzyć się z zarzutami, które leciały w jej stornę nie tylko ze strony Krzysztofa ale również Kamila. Wspominając nagrywki do ostatniego odcinka podsumowującego cały sezon "Love is blind", wyznała:

nie macie pojęcia, jaka byłam przerażona.

Kinga wbija szpilę Kamilowi po "Love is blind: reunion"

Wątek zdrady Krzysztofa z "Love is blind" wzbudził wiele kontrowersji. Uczestnik początkowo miał się przypadkiem spotkać z Kingą, kiedy był jeszcze w związku z Maliką. Oliwy do ognia dolała pierwsza scena kontrontacji dziewczyn, kiedy Kinga wyznała, że spotykając się z Krzysztofem myślała o jej uczuciach.

Ostatecznie drogi Maliki i Krzysztofa rozeszły się, jego relacja z Kingą również została spisana na straty. Do kolejnej publicznej konfrontacji uczestników doszło w odcinku reunion "Love is blind", gdzie wszyscy spotkali się po roku. Kinga została zaatakowana przez Kamila i Krzysztofa, którzy nie zgadzali się z przedstawianą przez nią wersją zdarzeń. "Byłaś dzielna na reunion. A Kamil niech spojrzy do swojego ogródka" - napisała do Kingi jedna z fanek, na co odpowiedziała:

Dziękuję, ale nie macie pojęcia, jaka byłam przerażona. Poszłam na to spotkanie ze spokojną głową, z myślą, że mamy wszystko wyjaśnione z Maliką i Krzysztofem, i że idziemy tylko dopiąć formalności, a okazało się, że chłopcy przygotowali sobie polowanie na czarownice.

Na pytanie, czy ma za złe Kamilowi, to co padło z jego ust podczas reunion, odpowiedziała:

Niee, skąd, sprawił tylko, że połowa świata, która oglądała LIB uwierzyła, że latałabym po Warszawie za typem i polowała na niego w miejscach, w których bywam co tydzień.

Warto przypomnieć, że w momencie, w którym Kinga wracała wspomnieniami do tego, jak doszło do jej spotkania z Krzysztofem, Kamil kontrował: "Zadam ci pytanie, nie będę cię atakował. Czy pytałaś się innego uczestnika, gdzie jest Krzysztof tego felernego dnia? Czy nie spotkaliście się przypadkiem dwa razy ''przypadkiem'' nazwijmy to. To ty przyjechałaś za nim". Wersja Kingi jest inna, twierdzi, że spotkali się przypadkiem i to Krzysztof podszedł do niej pierwszy.

Czy Kinga z "Love is blind" znalazła partnera?

Kinga z "Love is blind" w Q&A zorganizowanym na swoim kanale wyjawiła, że obecnie jej serce jest zajęte.

Zobacz także: