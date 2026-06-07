Zygmunt Chajzer pokazał zdjęcie z wnuczką. Ebba skończyła właśnie liceum
Zygmunt Chajzer ma powody do dumy. Właśnie pokazał nowe zdjęcie z wnuczką w mediach społecznościowych. Prezenter pogratulował 18-letniej Ebbie, córce Karoliny, ukończenia liceum o specjalności zootechnicznej w Szwecji. Chajzer podkreślił, że tam zakończenie szkoły średniej świętuje się z rozmachem.
Zygmunt Chajzer wrzucił do sieci rodzinny kadr i podzielił się dumą, której trudno nie zrozumieć: jego 18-letnia wnuczka Ebba właśnie zakończyła liceum w Szwecji. To córka Karoliny, najstarszej córki prezentera, która od dzieciństwa mieszka za granicą. Tym razem w centrum uwagi znalazł się nie tylko sam sukces Ebby, ale też sposób, w jaki w Szwecji celebruje się zamknięcie szkolnego etapu.
Zygmunt Chajzer pokazał wnuczkę
Wpis Zygmunta Chajzera pokazał rodzinne zdjęcie z wnuczką. Prezenter podkreślił, że zakończenie szkoły średniej w Szwecji to wydarzenie, które naprawdę żyje w mieście i w rodzinie: są fajerwerki, tańce i głośna zabawa. W skrócie: finał liceum to nie spokojna uroczystość na sali gimnastycznej, tylko moment, który ma smak wejścia w dorosłość.
Na udostępnionym zdjęciu Chajzer pozuje z Ebbą podczas rodzinnego świętowania. Widać też charakterystyczne elementy stroju absolwentki: białą czapkę czy szarfę. Dla Ebby to symboliczny dzień, a dla jej bliskich powód do radości i dumy.
Zygmunt Chajzer o wnuczce
Zygmunt Chajzer nie mógł przegapić tak ważnego wydarzenia w życiu ukochanej wnuczki. Pokazał ich wspólne zdjęcie z zakończenia roku i napisał:
Moja wnuczka...Moja Duma Ebba właśnie ukończyła liceum ze specjalnością zootechnika. W Szwecji to wielka uroczystość. Fajerwerki, tańce i hulanki. Brawo EBBA
Internauci nie szczędzili gratulacji:
Super ! To najważniejsze przeżycie w Szwecji, gratulacje!
Gratulacje dla wnuczki i dla dumnego dziadka
Zygmunt Chajzer ma troje dzieci z dwóch związków: Karolinę z pierwszego małżeństwa oraz Filipa i Weronikę z obecnego związku z Dorotą. Karolina wyjechała do Szwecji już jako mała dziewczynka i tam ułożyła sobie życie. Ma męża i dwoje dzieci: Ebbę (18 lat) i Johna (15 lat). Chajzer już wcześniej podkreślał, że mimo odległości stara się pielęgnować relacje z wnukami. Teraz znów dał to odczuć w najbardziej naturalny sposób: pokazując wspólne zdjęcie i dzieląc się radością z ich ważnego dnia.
Niedawno głośno było również o synu Zygmunt Chajzera. Filip Chajzer związał się z 20-latką.
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