Wszystko jasne! Oto zwycięzcy plebiscytów magazynu "Party" oraz Party.pl 2021

I wszystko jasne! Zwycięzcami tegorocznego plebiscytu na TikTokGwiazdę Party.pl zostali Piotr Charaziński i Kacper Porębski! Dzielił ich dosłownie jeden głos (na korzyść Piotra), więc uznaliśmy, że obaj się wielkimi wygranymi naszego głosowania, w który fani oddali w sumie ponad 1,5 mln głosów! Szczegółowe wyniki znajdziecie w najnowszym numerze magazynu "Party" - na jego odwrocie znajduje się właśnie specjalna okładka z chłopakami! Co znajdziecie w środku? Piotr Charaziński i Kacper Porębski zwycięzcami plebiscytu na TikTokGwiazdę Party.pl! W nowym numerze "Party" (od dziś w sprzedaży) znajdziecie wyniki plebiscytu na TikTokGwiazdę Party.pl! Wygrali Piotr Charaziński i Kacper Porębski - TikTokerzy, którzy są również parą w życiu prywatnym. W środku znajdziecie wywiad z chłopakami! Jak przyjęli wiadomość o wygranej? Piotr: Od początku nastawiałem się na remis. Nie wyobrażałem sobie, że któryś z nas mógłby być lepszy. W końcu tworzymy zgrany duet nie tylko w social mediach, ale także w życiu. Wszystko robimy razem. Ja nie istnieję bez Kacpra, a on beze mnie! Kacper: Ten wynik to dla nas wspaniała nagroda. Z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali we wszystkich turach, często przecież zarywając noce i szkołę, by oddawać na nas głos co 5 sekund. Czujemy radość i ogromne wzruszenie. Cały wywiad - tylko w nowym numerze "Party"! Ponadto - w środku ranking z TikTokerami, którzy zajęli kolejne miejsca. Gratulacje dla wszystkich! Okładkę znajdziecie na odwrocie tej okładki magazynu "Party":