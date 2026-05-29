W piątek, 29 maja, w Sejmie zapadła decyzja, na którą czekały nie tylko organizacje prozwierzęce, ale też wiele osób śledzących temat „ustawy łańcuchowej”. Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, obejmującą zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Niemal natychmiast emocje przeniosły się z sali obrad do mediów społecznościowych: Doda, od początku roku mocno zaangażowana w sprawy bezdomnych zwierząt i schronisk, opublikowała radosną relację i pokazała zdjęcie zmarłego posła Lewicy Łukasza Litewki.

Ważny moment w Sejmie

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt została uchwalona 29 maja. To właśnie ten sejmowy werdykt stał się iskrą dla fali komentarzy, bo temat zakazu trzymania psów i kotów na uwięzi przez długi czas rozpalał opinię publiczną. Wokół projektu narastało napięcie: jedni czekali na konkretny krok w stronę poprawy warunków życia zwierząt, inni śledzili sprawę z poczuciem, że to test, czy państwo potrafi reagować na realne problemy.

Wraz z decyzją pojawił się też istotny szczegół: warunki utrzymywania psów w kojcach mają zostać określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Oznacza to, że po sejmowym głosowaniu uwaga wielu osób przeniesie się teraz na to, jak w praktyce będą wyglądały szczegółowe regulacje.

Doda pokazała zdjęcie Łukasza Litewki

Doda od kilku miesięcy regularnie nagłaśnia dramatyczne sytuacje związane z losem zwierząt, a jej aktywność nie ogranicza się do jednego wpisu czy pojedynczej akcji. W ostatnim czasie wielokrotnie zwracała uwagę na sprawy dotyczące schronisk, między innymi w Sobolewie i Bytomiu. Dlatego jej reakcja na wynik głosowania w Sejmie nie była zaskoczeniem, ale tempo, w jakim pojawiła się relacja, pokazało, jak ważny jest to temat dla artystki.

Po ogłoszeniu wyniku Doda opublikowała nagranie, w którym dała jasno do zrozumienia, że traktuje uchwalenie nowych przepisów jak przełom. W relacji wyświetliła komunikat o zerwaniu łańcuchów, a także pokazała zdjęcie Łukasza Litewki, który do końca walczył o los zwierząt. Nie dożył jednak tak istotnego momentu, który nagłaśniał za życia.

Udało się !!! Zerwaliśmy łańcuchy! napisała Doda.

Post zalała lawina komentarzy poruszonych internautów:

Dziękujemy!!!! Łukasz działa z góry również. Byłby strasznie dumny

Wiem, że Łukasz cieszy się bardzo, choć nie ma go tu na Ziemi, ale z innego wymiaru, bije brawo. Doda - Tobie dziękuję każdego dnia

Cudowna wiadomość!! Śp. Łukasz byłby szczęśliwy.. ogromna strata, że go nie ma z Nami

