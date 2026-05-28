Izabela Janachowska spodziewa się drugiego dziecka. Informację przekazała w mediach społecznościowych, pokazując nagranie z mężem Krzysztofem Jabłońskim oraz ujęcia z badania USG. Wieść szybko odbiła się szerokim echem. Ślubna ekspertka chętnie pokazuje w sieci urywki ze swojego życia, a w tym kadry z luksusowego apartamentu. To tam uwiła swoje rodzinne gniazdko.

W życiu Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego szykuje się nowy rozdział. Para wychowuje już syna Christophera Alexandera, który ma 7 lat, a teraz rodzina znów się powiększy. W opublikowanym materiale z ogłoszenia widać było nie tylko wspólne kadry małżonków, ale też zdjęcie USG.

Janachowska od lat sprawnie łączy życie prywatne z zawodowym tempem, jednak lada moment będzie musiała zwolnić, by skupić się na ostatnim etapie ciąży oraz narodzinach maleństwa. Po porodzie celebrytka wróci do domu, gdzie w iście luksusowych warunkach będzie dochodzić do siebie. Tam też rozpoczną nowy etap jako czteroosobowa rodzina.

Tak mieszka Izabela Janachowska

Imponujący apartament Izy Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego regularnie przewija się w relacjach na Instagramie. Dzięki temu możemy zobaczyć, że rodzina urządziła swoje gniazdko z najwyższym wyczuciem estetyki i nowoczesności.

Mieszkanie jest przestronne, jasne i utrzymane w spokojnych, ziemistych barwach, przełamanych złotymi akcentami. W salonie od razu widać beżowe kanapy, które ustawiają klimat: elegancko, ale bez chłodu, raczej w stronę domowej wygody niż muzealnej ekspozycji. Prawdziwym bohaterem tej przestrzeni jest czarny fortepian. To detal, którego nie da się przeoczyć, bo kontrastuje z jasnym tłem i automatycznie skupia na sobie wzrok.

W apartamencie znalazła się oczywiście przestrzeń dla małego Christophera, którego pokój przypomina istny dziecięcy pałac. Jest w nim mnóstwo zabawek, a także miejsca na zabawę. Nie zabrakło również telewizora oraz klimatycznych dekoracji. W apartamencie Janachowskiej uwagę zwraca również kuchnia, która jest podzielona na dwie części - bardziej wystawną oraz roboczą, która specjalnie została ukryta, by ewentualny nieporządek nie był widoczny dla gości.

