Julita z "Love is Blind: Polska" po rozstaniu z Jackiem szybko odnalazła szczęście w miłości. Jak zdradziła podczas Reunion, raptem kilka tygodni po nagraniach programu, poznała mężczyznę, z którym jest obecnie zaręczona! Choć nie kryła radości z tego powodu, niektórzy zaczęli podejrzewać, że Julita zmyśliła całą historię, by wbić szpilę Jackowi. Wielu jednak przeoczyło kadry z jej Instagrama, które wiele zdradzają. Czyżby Julita pokazała na nich, jak naprawdę wyglądały jej zaręczyny?

Julita z "Love is Blind" znów jest zakochana

Wielki finał pierwszej serii przyniósł jasną decyzję: Julita i Jacek rozstali się, a obie strony podkreślały, że lepiej będzie im osobno. Jacek dawał też do zrozumienia, że nawet gdyby to nie Julita wykonała pierwszy krok przy ołtarzu, on sam również nie poszedłby dalej, bo między nimi po prostu nie zaiskrzyło.

Gdy emocje po finale jeszcze nie opadły, odcinek specjalny Reunion dorzucił kolejną cegiełkę do tej historii. Julita ogłosiła, że jest w nowym związku i że przyjęła zaręczyny. Ukochanego miała poznać zaledwie kilka tygodni po nagraniach programu, podczas festiwalu. Zdradziła, że ma na imię Konrad i jest uwielbiany przez jej bliskich. Ją samą ma traktować jak księżniczkę.

Na wyznania Julity szybko zareagował Jacek, który choć podczas Reunion życzył jej szczęścia, po programie opublikował relację, w której wbił szpilę Konradowi.

Ty na siłce sprawdzasz, czy już dogoniłeś Konrada pisał.

Fani szybko podchwycili temat, przyznając w komentarzach, że wątpią, by Konrad istniał naprawdę. Niektórzy wprost zarzucili Julicie, że zmyśliła całą historię, by utrzeć nosa Jackowi. Czy tak rzeczywiście było?

Tak wyglądały zaręczyny Julity z "Love is Blind"?

Podczas Reunion Julita zdradziła, że Konrad oświadczył jej się podczas wyjazdu do Włoch, a dokładniej nad jeziorem Como. Przeglądając jej profil na Instagramie rzeczywiście możemy znaleźć wyróżnioną relację z Włoch, a tam... liczne ujęcia właśnie z jeziora Como. Co więcej, po zdjęciach znad jeziora, na kolejnym kadrze, tym razem spod Katedry Duomo w Mediolanie, możemy dostrzec pierścionek na serdecznym palcu Julity. Ujęcia zdają się dobitnie ucinać spekulacje o nowej relacji uczestniczki "Love is Blind".

Zobacz także: Daria z "Love is Blind: Polska" zaskoczyła nagraniem. Filip aż się zawstydził

Kinga z "Love is Blind" nie wytrzymała pod zdjęciem Julity. Wystarczyło jedno słowo

Tak wyglądały zaręczyny Julity z "Love is Blind"?, fot. Instagram/jelaa.jg

Tak wyglądały zaręczyny Julity z "Love is Blind"?, fot. Instagram/jelaa.jg

Tak wyglądały zaręczyny Julity z "Love is Blind"?, fot. Instagram/jelaa.jg