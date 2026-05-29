Mama na obrotach od dłuższego czasu dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością, pokazując zarówno życie rodzinne, jak i drogę do lepszej formy. Jej metamorfoza szybko przyciągnęła uwagę internautów, którzy z zainteresowaniem śledzili kolejne etapy przemiany. Ostatnio pochwaliła się w sieci, że w zaledwie 19 miesięcy udało jej się zrzucić około 50 kilogramów.

Spektakularna zmiana Mamy na obrotach

Historia Klaudii Klimczyk, znanej jako "Mama na obrotach" doskonale pokazuje, jak duże znaczenie ma cierpliwość i regularność w dążeniu do celu. Zamiast restrykcyjnych diet postawiła na trwałą zmianę stylu życia, co pozwoliło jej osiągnąć stabilne efekty i utrzymać je przez dłuższy czas. Metamorfoza influencerki odbiła się szerokim echem w internecie i stała się motywacją dla wielu osób, które również chcą zadbać o zdrowie i sylwetkę. Mama na obrotach podkreśla, że kluczem do sukcesu była wytrwałość oraz stopniowe budowanie nowych, zdrowszych nawyków.

Proces odchudzania nie był szybki ani łatwy, ale opierał się na konsekwencji i regularności. Zmiany wprowadzane krok po kroku pozwoliły jej uniknąć efektu jo-jo i lepiej dopasować nowe nawyki do codziennego życia. W efekcie nie tylko zmieniła swoją sylwetkę, ale również podejście do zdrowia i aktywności.

Mama na obrotach pochwaliła się efektem metamorfozy sylwetki

Klaudia Klimczyk opublikowała na Instagramie nowe nagranie, które wyraźnie poruszyło jej obserwatorów. Mama na obrotach zestawiła na nim swoje archiwalne zdjęcia sprzed rozpoczęcia metamorfozy z aktualnym wyglądem, pokazując ogromną różnicę w sylwetce. W opisie wskazała konkretne dane: 135 kg przed przemianą i 85 kg po 19 miesiącach pracy nad sobą.

Influencerka dodała również, że chętnie odpowie na pytania fanów, zachęcając ich do zostawiania komentarzy pod postem. Z przedstawionych przez nią informacji wynika, że łącznie udało jej się zredukować wagę o około 50 kilogramów. Obserwatorzy błyskawicznie zasypali ją lawiną komplementów i słów uznania.

