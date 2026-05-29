Małgorzata Rozenek w modnej "crochet" na lato

Małgorzata Rozenek-Majdan od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. I choć na przestrzeni ostatniej dekady jej styl bardzo ewoluował, dostosowując się niejako do obowiązujących trendów, to gwiazda TVN wciąż wierna jest klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", którą podkręca modnymi akcentami. Jej najnowsza stylizacja z bluzką typu "Crochet" jest tego doskonałym przykładem. Ten model uwielbiają nie tylko celebrytki, instagramowe i tiktokowe it-girls ale też członkinie rodzin królewskich. Wiemy, gdzie kupić podobne w atrakcyjnych cenach.

Małgorzata Rozenek-Majdan doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki, jednocześnie wyglądając subtelnie, elegancko, a przy tym wyjątkowo nowocześnie i stylowo. Co więcej, jeśli coś jest w trendzie, możemy być pewni, że prowadząca "Królową przetrwania" od dawna ma to już w swojej szafie. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła w mikro mini w stylu "quiet luxury holiday" w białym kolorze, w jakiej pojawiła się na tureckim weselu w towarzystwie przyjaciółek z show-biznesu.

Teraz kolejny iście wakacyjny look gwiazdy TVN udowadnia, że nie bez powodu nazywana jest ikoną stylu. Podczas emocjonalnego wywiadu z Nataszą Urbańską, Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na klasyczną prostotę w eleganckim tonie. Czarne skórzane spodnie o fasonie flare zestawiła z kultowymi beżowymi czółenkami Chanel z charakterystycznym czarnym noskiem. My jednak patrzymy na jej modną ażurową bluzkę typu "Crochet" z kołnieżykiem, nawiązującą do szydełkowej roboty. To właśnie takie modele latem 2026 zaleją ulice.

Bluzki polo w stylu "Crochet" hitem lata 2026

Choć w 2026 nie brakuje licznych mikro trendów, to jednak klasyczna elegancja w myśl "quiet luxury" jest najbardziej pożądanym stylem, który wybierają nie tylko dojrzałe kobiety, te które rozpoczęły dopiero swoją ścieżkę zawodową, ale też nastolatki. Co ciekawe, coraz więcej z nich sięga również po klasykę w zupełnie innej, nowoczesnej formie, łączącej styl "old money" z wakacyjną estetyką.

Tu na prowadzenie wysuwają się ażurowe niczym robione na szydełku sukienki, shorty, czy spodnie "Crochet", na jakie ostatnio zdecydowała się Edyta Zając. I choć w taki model, na jaki zdecydowała się prowadząca "Hotel Paradise" najlepiej sprawdza się w plażowych i festiwalowych lookach, to bluzka polo z efektem "Crochet", w jakiej ostatnio zaprezentowała się Małgorzata Rozenek-Majdan to propozycja idealna nie tylko na wakacyjne błogie lenistwo, ale też świetna alternatywa dla lnianych korporacyjnych koszul.

Małgorzata Rozenek w modnej "crochet" na lato, Fot. Instagram/m_rozenek

Gdzie kupić modne bluzki "Crochet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Jeśli spodobała wam się modna bluzka "Crochet" Malgorzaty Rozenek-Majdan, jaką wybrała na najnowszy wywiad z Nataszą Urbańską, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W H&M za 79,99 złotych kupicie śliczne polo z efektem szydełka w czarne grube pasy, przeplatane nieco cieńszymi w kremowej tonacji.

Modna bluzka "crochet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z H&M za 79,99 złotych

Równie ciekawa biało-granatowa propozycja z krótkim rękawem i granatowym kołnierzykiem czeka na was w Reserved. Tu modne polo w stylu "Crochet" kupimy za 99,99 złotych.

Modna bluzka "crochet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z Reserved za 99,99 złotych

Najtańsza propozycja czeka na was w Sinsay. Tu za 35,99 złotych dostaniemy śliczną bluzkę "Crochet" w grube białe pasy, przeplatane cienkimi czarnymi paskami. Uwagę zwraca także kołnierzyk, ten podobnie jak tez z H&M nie jest w jednolitym kolorze, lecz także w pasy.

