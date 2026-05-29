Sebastian Fabijański mówi o swoim lęku. Mało kto wiedział. "Odziedziczyłem to"
Sebastian Fabijański otworzył się przed naszą reporterką na temat lęku. Okazuje się, że popularny aktor przez lata bał się jednego. Ten lęk nie wziął się jednak znikąd. Jak wyznał - odziedziczył go po swoim ojcu.
Sebastian Fabijański od lat należy do grona najpopularniejszych polskich aktorów i regularnie pojawia się zarówno w filmach, jak i serialach. Ostatnio w rozmowie z naszą reporterką zdradził nieco więcej na temat swojego prywatnego życia i opowiedział o lęku, z którym zmagał się przed laty. Jak się okazuje, finalista ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" bał się latać samolotem.
Sebastian Fabijański od lat cieszy się dużą popularnością i należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. Sam aktor nie ukrywał jednak, że w jego życiu były także trudniejsze momenty, które odbiły się szerokim echem w show-biznesie.
Ostatnio Fabijański wziął udział w 18. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie tańczył w parze z Julią Suryś i dotarł aż do finału. W rozmowie z naszą reporterką otworzył się natomiast na temat swojego lęku przed lataniem samolotem. Jak przyznał, strach ten odziedziczył po swoim ojcu.
Mój ojciec się bardzo bał latać samolotem i jakoś to na pewnym etapie odziedziczyłem przez niego. (...) Natomiast już się z tego wykaraskałem wydaje mi się i jestem absolutnie gotowy, żeby na przykład spędzić wakacje z synem gdzieś, wylecieć. Może właśnie na Majorkę, może Chorwacja
