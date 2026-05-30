Jeśli coś jest modne, Izabela Macudzińska już ma to w swojej szafie. Uczestniczka "Królowej przetrwania" doskonale bowiem wyczuwa najnowsze trendy, które z niezwykłym smakiem łączy z klasyczną elegancją. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację, gdzie modne "tiny polka dots" grają pierwsze skrzypce.

Izabela Macudzińska w modnym total looku w "tiny polka dots" na lato

Niedługo po wielkim finale "Królowej przetrwania", którą została Dominika Rybak, uczestniczki surwiwalowego hitu TVN, które przez długie tygodnie walczyły z przeciwnościami losu w lankijskiej dżungli, pojawiły się w studiu "Dzień Dobry TVN", by podsumować swoją przygodę na Sri Lance. Uwagę widzów szczególnie zwrócił biały total look Izabeli Macudzińskiej w drobne czarne kropeczki, tzw. "tiny polka dots".

Niedawno Izabela Macudzińska skradła show w modnych spodniach "western chic shorts". O jej stylizacji w "tiny polka dots" też jest już głośno. Biały gorset w czarne kropeczki, celebrytka zestawiła ze spodniami o długości 3/4 z tego samego materiału. Do tego wyrazisty makijaż, idealnie ułożona fryzura i minimalistyczne czarne klapki na obcasie.

Bardzo ładnie wyglądasz w tej stylizacji.

Piękna elegancko stylowo i modnie ubrana kobieta. - zachwycają się intrenauci.

Ubrania w "tiny polka dots" będą królować latem 2026

Modowe trendy wracają niczym bumerang. Latem 2026 królować będą spodnie capri, czółenka na kaczuszce, kowbojki rodem z Dzikiego Zachodu czy eteryczne falbany, kojarzone ze stylem boho. To jeszcze nie wszystko. Na prowadzenie ewidentnie wysuwa się także print, który był szczególnie modny w latach 20., 40. i 60. XX wieku. Czarne kropki na nieskazitelnej bieli, lub na odwrót.

Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła w spódnicy "polka dots" w okazałe czarne grochy na białym tle. Na bluzkę z podobnym motywem zdecydowała się też w ostatnim czasie Kamila Boś, znana z "Rolnik szuka żony". Jak się jednak okazuje, latem 2026 instagramowe i tiktokowe it-gils stawiają nie tylko na duże kropki, ale też te bardzo drobne, tzw. "tiny polka dots". Ten print jest bardziej subtelny, nienachalny i idealnie wpisuje się w estetykę "old money".

Gdzie kupić modne topy "tiny polka dots" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jak przyznała na Instagramie Izabela Macudzińska, biały komplet w czarne kropeczki już niebawem pojawi się w jej autorskiej marce modowej Just Unique, na ten moment jednak jego cena i dostępna rozmiarówka pozostaje jednak wielką niewiadomą. Mam dla was jednak dobrą wiadomość, modne topy w stylu "tiny polka dosts" znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Zarze za 109 złotych znalazłam dla was biały zapinany na guziczki top ze stójką w czarne kropeczki.

Modny top "tiny polka dots" na lato z Zary za 109 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja z okazałymi bufiastymi rękawami i ozdobnymi kokardkami czeka na was w Reserved. Tu bluzkę w modne "tiny polka dosts" kupicie za 99,99 złotych.

Modny top "tiny polka dots" na lato z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek dekoltów typu "halter" też coś znalazłam. W Mago kupicie piękny czekoladowy top z szalem w jasne kropeczki za 139,99 złotych.

