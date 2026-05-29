Nowa fryzura Pauliny Smaszcz przyciągnęła uwagę w czwartek, 29 maja 2026 roku, gdy w relacji na Instagramie dziennikarka pokazała efekt wizyty w studiu urody. Z krótkich, zaczesanych do tyłu włosów przeszła na długie, przedłużone pasma w jasnym blondzie, a całość dopełniły profesjonalny makijaż i kadry z sesji zdjęciowej.

Metamorfoza Pauliny Smaszcz. Z krótkiego cięcia do długiego blondu

Metamorfoza była wyraźna od pierwszej chwili: Paulina Smaszcz zaprezentowała długie, lekko falowane włosy w jasnym odcieniu. W jej dotychczasowym wizerunku dominowało krótkie uczesanie, dlatego zmiana od razu wywołała efekt „wow”.

Smaszcz nie ograniczyła się jedynie do pokazania końcowego rezultatu. Dała do zrozumienia, że wizyta była kompleksowa: oprócz fryzury postawiła na makijaż i profesjonalne zdjęcia. W przekazie podkreśliła, że to jej pierwszy raz w tak długich blond włosach.

TO JEST MÓJ CZAS. Czas Kobiety Petardy. Czas Babci Petardy Czas Kobiety Po Przejściach. Dojrzałam do zmiany, która nie jest ucieczką od przeszłości, ale pięknym otwarciem na wszystko, co nowe, lepsze i wspaniałe. (...) A ja patrzę w lustro i nie mogę uwierzyć, że to naprawdę ja. Wciąż ja, ale z innym wnętrzem i marzeniami. Nigdy nie miałam długich blond włosów. Nigdy nie byłam tak gotowa na życie jak teraz. - przekazała Paulina Smaszcz

We wpisie Pauliny Smaszcz pojawił się również rodzinny akcent, który szczególnie poruszył obserwujących.

Najbardziej wzruszył mnie jednak głos mojego syna Franka. ''Mamo, jestem dumny, że mam taką mamę jak Ty'' - dodała

Internauci zachwyceni metamorfozą Pauliny Smaszcz

Reakcje w sieci na metamorfozę Pauliny Smaszcz były natychmiastowe. Pod postami i w komentarzach dominowały głosy, że metamorfoza wyszła jej na korzyść, a nowa fryzura dodała świeżości i lekkości. Pojawiały się też wpisy, że na zdjęciach trudno było ją od razu rozpoznać, bo różnica jest naprawdę duża.

Wygladasz zjawiskowo. USA czeka z czerwonym dywanem

Cudownie w długich włosach wyglądasz Paulinko

Nie poznałam. To dobry znak! Przecudownie

Super metamorfoza, wygląda Pani nieziemsko - zachwycają się internauci

Paulina Smaszcz w nowej fryzurze/Fot. Instagram Paulina Smaszcz

