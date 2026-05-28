Nasza reporterka miała ostatnio okazję porozmawiać z Dodą, która odniosła się do głośnego komentarza Deynn na temat jej występu z Fagatą na PGE Narodowym. Wokalistka nie gryzła się w język i w zdecydowany sposób odpowiedziała influencerce, jasno dając do zrozumienia, co sądzi o całej sytuacji.

Występ Dody i Fagaty podczas koncertu Maty na PGE Narodowym wywołał ogromne emocje i błyskawicznie stał się jednym z najgłośniejszych tematów w sieci. Artystki zaprezentowały wspólnie numer "Bad Girls" wzbogacony w rapowane zwrotki, a ich sceniczne show pełne odważnych choreografii i prowokacyjnych gestów podzieliło internautów. Jedni byli zachwyceni energią i bezkompromisowym występem, inni uznali go za zbyt kontrowersyjny. W mediach społecznościowych szybko pojawiła się lawina komentarzy i dyskusji na temat zachowania gwiazd na scenie.

Do całej sytuacji odniosła się także Deynn, która otwarcie skrytykowała występ wokalistek. Influencerka określiła ich zachowanie mianem "obleśnego", czym wywołała kolejną falę komentarzy w internecie. Na reakcję Dody nie trzeba było długo czekać - wokalistka odniosła się do słów Deynn przed naszą kamerą i stwierdziła, że influencerka jest… zazdrosna.

Deynn jest po prostu zazdrosna, bo przejęłam jej kampanię Gym Glamour powiedziała krótko.

Doda uchyliła także rąbka tajemnicy na temat współpracy z Fagatą. Jakie panowały między nimi relacje? Całość rozmowy dostępna w materiale wideo.

