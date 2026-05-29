Akop Szostak przekazał na Instagramie, że usłyszał diagnozę osobowości borderline. Przyznał, że u niego wiąże się to z wyjątkowo intensywnym przeżywaniem emocji i momentami, gdy na zewnątrz „wszystko jest w porządku”, a w środku trwa walka. Zapowiedział też powrót na terapię.

Akop Szostak ma osobowość borderline. Ujawnił diagnozę na Instagramie

Akop Szostak od lat dzieli się w sieci zarówno dobrymi, jak i trudnymi momentami, ale tym razem postawił na wyjątkowo osobisty temat. W swoim najnowszym wpisie poinformował, że otrzymał diagnozę osobowości borderline i od razu zaznaczył, że to zaburzenie bywa mylone z chorobą dwubiegunową, choć nie jest tym samym. Podkreślił też, jak podstępnie potrafi wyglądać codzienność, kiedy z zewnątrz wszystko wydaje się poukładane, a w środku toczy się intensywna, cicha walka.

Szostak opisał, że w jego przypadku borderline wiąże się przede wszystkim z bardzo silnym przeżywaniem emocji. Zamiast wybuchów i pokazywania wszystkiego światu, częściej działa u niego mechanizm odwrotny. Zamyka się w sobie, tłumi napięcia, wycofuje się i próbuje radzić sobie samodzielnie, nawet gdy wewnętrznie dzieje się naprawdę dużo. Jednocześnie wyraźnie zaznaczył, że nie dzieli się tym po to, by budować wokół siebie atmosferę współczucia.

Zastanawiałem się, czy o tym napisać. Jednak wiecie, że od lat dzielę się z Wami zarówno dobrymi, jak i trudnymi momentami. Zdiagnozowano u mnie osobowość borderline. Wiele osób myli ją z chorobą dwubiegunową, ale nie jest to to samo. W moim przypadku wiąże się to przede wszystkim z bardzo intensywnym przeżywaniem emocji i okresami, kiedy mimo że pozornie wszystko jest w porządku, w środku toczę własną walkę rozpoczął wpis w mediach społecznościowych.

Warto przypomnieć, że niedawno była narzeczona Akopa Szostaka pierwszy raz udzieliła wywiadu o rozstaniu. Odniosła się do odwołania ślubu, który miał odbyć się w tym roku.

Akop Szostak wraca na terapię

W tym samym komunikacie przyznał, że wrócił na terapię. Powód jest konkretny. Chce lepiej zrozumieć siebie i nauczyć się z tym funkcjonować na co dzień. Z jego słów wynika też szersza intencja - normalizowanie rozmów o zdrowiu psychicznym i przypominanie, że trudności mogą dotyczyć każdego, niezależnie od wieku, pracy, pieniędzy czy tego, jak życie wygląda na zdjęciach i krótkich nagraniach.

Nie jestem osobą, która wybucha i pokazuje wszystko na zewnątrz. Wręcz przeciwnie, kiedy jest mi ciężko, najczęściej zamykam się w sobie. Duszę emocje, wycofuje się i próbuję radzić sobie sam, nawet wtedy, gdy w środku dzieje się naprawdę dużo. Nie piszę tego, żeby wzbudzać współczucie. Piszę to dlatego, że chciałbym normalizować fakt, że problemy psychiczne mogą dotyczyć każdego. Niezależnie od wieku, pracy, pieniędzy czy tego, jak wygląda jego życie z zewnątrz przekazał.

Borderline należy do najpoważniejszych zaburzeń osobowości i może wiązać się m.in. z dużą chwiejnością emocjonalną, impulsywnością oraz trudnościami w budowaniu stabilnych relacji. Jeśli jesteś w kryzysie i potrzebujesz rozmowy ze specjalistą, możesz skorzystać z całodobowego, bezpłatnego Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie pod numerem 800 70 2222.

Zobacz także: