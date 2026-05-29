Od rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Maćka Peli minęło już sporo czasu. Ona zdążyła ułożyć sobie życie u boku ukochanego, z kolei on nadal szuka odpowiedniej partnerki. Tancerz nie zdradza jednak wiele z życia uczuciowego, a przynajmniej było aż do teraz. Wygląda na to, że porażka na polu randkowym motywuje go do sięgnięcia po poważniejsze środki.

Maciej Pela weźmie udział w "Love is Blind"?

Ostatnio Maciej Pela dał na Instagramie sygnał, że spotkało go coś, co potrafi zepsuć nawet najlepiej zapowiadający się wieczór. Tancerz był umówiony na randkę w restauracji, ale niestety... druga osoba nie pojawiła się na miejscu. Pokazał puste krzesło naprzeciw siebie i napisał:

Moje bingo na 2026 zostało wzbogacone o nową pozycję: 48. umów się, nie przyjdź

Na tym Pela nie poprzestał. W kolejnej relacji zapowiedział, że powinien wziąć udział w kolejnej edycji "Love is Blind: Polska". Zauważył, że świetnie odnalazłby się w takim formacie.

''Love is Blind'' edycja 2. jest moja! Umiem z********e rozmawiać z krzesłem, więc ze ścianą też dam radę

Widząc instagramowe relacje tancerza, portal Plotek poprosił go o komentarz. Pela nie tylko potwierdził, że to miała być randka, ale też zdradził, że internauci zasypali go wiadomościami po tym, co udostępnił:

Natomiast, co było dla mnie bardzo zaskakujące, to liczba wiadomości od moich obserwatorów, że spotkało ich to samo. Liczba przebiła chyba setkę. I niestety głównie kobiety mierzą się z takimi zachowaniami

Maciej Pela chce jeszcze założyć rodzinę?

Ostatnie tygodnie u Peli są dość intensywne także poza tematem randek. Na początku maja przeprowadził się do nowego lokum, a w międzyczasie na sprzedaż trafił dom, w którym żył wraz z Agnieszką Kaczorowską i córkami. Do tego dochodzą zapowiedzi zawodowych nowości, które regularnie sygnalizuje w swoich kanałach.

W jednym z instagramowych Q&A wrócił również temat prywatny: pytanie o to, czy wierzy, że założy jeszcze rodzinę. Pela odpowiedział krótko, pokazując zdjęcie córek i dając do zrozumienia, że rodzinę już ma.

Zobacz także: Kinga z "Love is Blind" nie wytrzymała pod zdjęciem Julity. Wystarczyło jedno słowo

Iza Janachowska lada moment urodzi drugie dziecko. Maluch będzie mieszkał jak w pałacu

Maciej Pela weźmie udział w "Love is Blind"?, fot. Instagram/maciek.pela