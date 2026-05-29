Jacek z "Love is Blind: Polska" ma mieszkanie na terenie Warszawy, a jego kawalerka przykuwa wzrok nie tylko wystrojem, lecz także charakterystycznymi obrazami. Jak urządził się uczestnik show Netflixa?

Jacek z "Love is Blind" pokazał swoje mieszkanie

Jacek był jednym z uczestników pierwszej polskiej edycji "Love is Blind". W programie stworzył parę z Julitą, z którą próbował stworzyć szczęśliwy związek. Para miała zaledwie kilka tygodni, żeby poznać się i zakochać zanim dojdzie do ślubu. W tym czasie Jacek i Julita spedzali czas m.in. w mieszkaniu uczestnika w Warszawie.

Produkcja zwróciła uwagę na fakt, że jego mieszkanie zlokalizowane jest w Warszawie, na Pradze. W programie mogliśmy zauważyć, że na dziedzińcu przed klatką do mieszkania Jacka stoi figura Maryi. Z kolei w mieszkaniu już od wejścia zauważyć można jasne ściany, drewnianą podłogę, dużą ilość światła i przedsionek otwarty na salon. Tuż przy drzwiach wejściowych znajduje się biały regał z prywatnym drobiazgami, które dodają wnętrzu przytulności.

W salonie z aneksem kuchennym światło zapewniają trzy duże okna. W oczy rzuca się też kolejne okrągłe lustro z podświetlaniem typu LED, które dopełnia przestrzeń nad jasną, wygodną kanapą ozdobioną kocem i poduszkami.

Tak wygląda kuchnia Jacka z "Love is Blind"

Jacek postawił na dość minimalistyczną kuchnię w swoim mieszkaniu. Wszystkie fronty wykończone zostały w matowej szarości, z kolei nutki stylu glamour dodają połyskujące na złoto listwy i marmurowe blaty. Nie zabrakło też półwyspu z ukrytymi pod nim głębokimi szufladami, który dzięki dwóm hokerom jednocześnie stanowić może miejsce do wspólnego spożywania posiłków.

Nie da się też ukryć, że nieodzowną częścią mieszkania Jacka są obrazy. Część z nich dostał na urodziny, a część została wykonana przez jego i jego przyjaciół podczas ostatniej imprezy uczestnika "Love is Blind".

Na koniec pokazano jeszcze białą, wolnostojącą wannę w minimalistycznej, urządzonej w jasnych barwach łazience.

Niemniej stylowym mieszkaniem w "Love is Blind" pochwaliła się też Marta.

