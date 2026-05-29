Świat show-biznesu już nieraz pokazał, że nie jest miejscem sprzyjającym długoletnim relacjom. Celebryci chcący najpierw stworzyć, a później dbać o swoje romantyczne relacje muszę wykonać ogrom pracy, bowiem ich kolejne ruchy na bieżąco komentowane są zarówno przez media, jak i obserwujących celebrytów w mediach społecznościowych fanów. Tym razem o końcu jeszcze niedawno szczęśliwej relacji poinformowała znana polska modelka.

Marcela Leszczak potwierdziła rozstanie z gdańskim biznesmanem

Jeszcze niedawno Leszczak pokazywała w mediach społecznościowych ujęcia sugerujące, że po rozstaniu z Michałem "Miśkiem" Koterskim odnalazła spokój w nowej relacji. Z czasem tajemniczy partner przestał być całkiem anonimowy, a wspólne kadry przestały wyglądać jak przypadkowy epizod, a zalążek trwałej relacji.

Niestety, teraz okazuje się, że szczęście Marceli Leszczak nie trwało zbyt długo. Zapytana przez dziennikarza "Faktu" o aktualnych status związku wyznała, że ta relacja jest już historią.

Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat powiedziała Leszczak.

Leszczak nie zdecydowała się na komentowanie powodów rozstania ani na doprecyzowanie, kiedy dokładnie zapadła decyzja o zakończeniu relacji, choć jeszcze dwa miesiące temu Marcela Leszczak wygadała się na temat nowego partnera. Gwiazda otworzyła się z kolei na temat tego, jak wygląda jej życie po rozstaniu.

Marcela Leszczak o życiu po rozstaniu i priorytetach

W dalszej części rozmowy z Faktem Marcela Leszczak dała do zrozumienia, że po latach doświadczeń, dziś nie uzależnia poczucia szczęścia od tego, czy jest w związku. W centrum jej codzienności są obecne przede wszystkim obowiązki zawodowe oraz macierzyństwo. Wprost wskazała, że wychowywanie syna Fryderyka to priorytet.

Moje życie nie kręci się wokół związku. Mam masę innych obowiązków, przede wszystkim opiekuję się dzieckiem, które wciąż jest małe i wymaga dużo uwagi. Czasem myślę, że nie chcę już związku, a potem życie zaskakuje. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Życie pisze najlepsze scenariusze mówiła Leszczak dla Faktu.

W tej samej rozmowie gwiazda zaznaczyła też, co w związku jest według niej najważniejsze.

W związku najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli ta komunikacja siada, to cała reszta siada. Nawet jak się ludzie rozstają, czy w jakichkolwiek innych relacjach nie jesteśmy, no to musi być ta komunikacja powiedziała Marcela.

